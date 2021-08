Chi di noi possiede un piccolo orto sa bene quanto impegno sia necessario per tenerlo curato e in ordine. Spesso a metterci i bastoni tra le ruote possono essere insetti e parassiti.

Come abbiamo spiegato in un recente articolo, “pochi conoscono il trucco infallibile per far crescere le zucchine più a lungo”. Infatti, con questo metodo, potremo avere piante più produttive e a riparo da insetti e parassiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Invece oggi la Redazione vuole spiegare come poterci difendere da un insetto molto pericoloso per i nostri pomodori. Vediamo insieme come questi 2 semplici ed economici trucchetti salveranno i nostri pomodori da un dannosissimo insetto.

Il primo prevede l’utilizzo di una trappola, il secondo è un insetticida naturale. Scopriamo come realizzarli ed utilizzarli per allontanare questo terribile insetto una volta per tutte.

Tuta absoluta

La tuta absoluta è un insetto che colpisce i pomodori. Questo insetto ha le sembianze di una farfallina di colore grigio argentato. Non misura oltre i 7 millimetri ma può danneggiare in modo irreparabile le nostre colture di pomodori.

I frutti colpiti dalla tuta absoluta si presentano con dei fori e la parte colpita va in necrosi. Di conseguenza, i frutti finiscono per marcire rapidamente. Purtroppo, se non corriamo ai ripari questi insetti potranno rovinare quasi tutto il nostro raccolto.

Questi 2 semplici ed economici trucchetti salveranno i nostri pomodori da un dannosissimo insetto

Il primo metodo che suggeriamo è l’utilizzo di una particolare trappola. La trappola cromotropica è molto efficace e non fa male all’ambiente.

Questo metodo consiste nell’attirare questi insetti usando dei colori. Infatti, quello che pochi sanno è che la tuta absoluta è attratta dal colore. Generalmente i colori più efficaci sono il giallo e il blu.

Possiamo quindi creare dei pannelli di cartone di colore giallo o blu. Questo sarà sufficiente ad attirare la tuta absoluta. Per intrappolarle basterà applicare della colla su questi pannelli o del biadesivo.

Il piretro

Se vogliamo sbarazzarci della tuta absoluta, possiamo usare il piretro. Il piretro è un ottimo insetticida naturale ed è largamente utilizzato nell’agricoltura biologica.

Lo possiamo trovare in commercio sotto forma di insetticida oppure prepararlo in casa. Per farlo dovremo procurarci i fiori di questa fantastica pianta, pestarli e macinarli fino a ridurli in polvere.

La polvere ottenuta dai fiori di piretro andrà diluita in acqua. Mettiamone dunque un cucchiaio per ogni litro d’acqua.

Dovremo irrorare questa soluzione direttamente sulle piante per tenere lontana la temutissima tuta absoluta.