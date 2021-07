Le zucchine sono tra le piante di stagione più apprezzate e coltivate. Questo perché la coltivazione di questa pianta non è troppo difficoltosa e i suoi frutti sono estremamente versatili in cucina. In un articolo precedente, spieghiamo infatti come preparare un piatto a base di zucchine in pochi minuti.

In realtà, sebbene siano coltivate da molti, le zucchine sono soggette a malattie fungine che possono comprometterne la crescita. Per evitarle il più possibile, possiamo usare un metodo poco conosciuto.

Infatti, pochi conoscono il trucco infallibile per far crescere le zucchine più a lungo. Oggi vogliamo spiegare ai nostri Lettori come coltivare le zucchine ad alberello ed avere così un raccolto più abbondante e più duraturo.

La tecnica ad alberello è un modo per coltivare le zucchine che ci permetterà di limitare le malattie che possono colpire la nostra pianta. Come molti di noi sanno, spesso le zucchine sono vittime di malattie fungine. Tra queste, l’oidio è la minaccia numero uno per le zucchine. Questo fungo parassita si manifesta con delle macchie bianche sulla superficie delle foglie.

L’oidio e le altre malattie da fungo sono più frequenti tra le zucchine che crescono su una superficie piana. Coltivarle in questo modo ci permetterà di ridurne il rischio.

Inoltre, gli ortaggi rampicanti offrono raccolti più generosi e più a lungo. Infine, le zucchine ad alberello sono la soluzione migliore per chi ha poco spazio su una superficie piana.

Come procedere