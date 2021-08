Iniziare una dieta nel periodo estivo è molto difficile. Tra le cene con gli amici, le vacanze e i viaggi, i gelati e le ricette tradizionali, è molto difficile non esagerare. Tuttavia ci sono delle ricette che ci vengono in soccorso. Dopo un’abbuffata o qualche bicchiere di troppo non è necessario fare digiuno. Piuttosto esistono degli alimenti capaci di ripulire e disintossicare l’organismo. Tutto ciò senza rinunciare ai sapori e ai profumi di cibi salutari. Ci vogliono solo due ingredienti sorprendenti per una gustosa ricetta estiva depurativa e ipocalorica.

Tutti conoscono le proprietà benefiche dell’avocado. I suoi grassi buoni sono ricchi di acido oleico omega-9. E poi garantisce un apporto abbondante di potassio, magnesio, zinco, fosforo, vitamina K, C e B6. Tutti questi sono sostanze fondamentali per il nostro benessere.

E poi c’è il cetriolo con solo 12 calorie per 100 grammi. Questo frutto aiuta a dimagrire grazie all’acido tartarico presente nella sua polpa, oltre a essere una bomba di vitamine.

Questi due ingredienti, uniti a pochi altri, sono la base per questa ricetta depurante straordinariamente ricca. Ecco come preparare il gazpacho verde.

Due ingredienti sorprendenti per una gustosa ricetta estiva depurativa e ipocalorica

Questa ricetta rinfrescante è perfetta per un aperitivo tra amici, per un pranzo salutare o per chi desidera disintossicarsi per qualche giorno. Ecco tutti gli ingredienti necessari per il gazpacho verde:

1 avocado;

2 cetrioli;

1 spicchio d’aglio;

succo di limone;

peperoncino verde (opzionale);

menta;

250 ml di yogurt di soia;

basilico;

olio extra vergine;

pepe e sale.

Per prima cosa iniziamo a ricavare la polpa dall’avocado tagliandolo in due metà e scavando l’interno. Tagliamo i cetrioli in cubetti. Possiamo lasciare o togliere la buccia del cetriolo. Successivamente pulire lo spicchio d’aglio ed eliminare l’anima. In un frullatore versiamo il succo di limone e uniamo tutti gli ingredienti. Aggiungere lo yogurt di soia, le erbe aromatiche, un pizzico di sale e il pepe. Ora frullare tutto alla massima potenza per ottenere un composto liscio, cremoso e senza grumi. Versare il gazpacho in alcune ciotoline monouso e condire con un filo di olio, qualche foglia di basilico, sale e pepe quanto basta.

