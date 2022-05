Modificando le nostre abitudini e avendo chiaro in mente ciò che cerchiamo, potremo arrivare a risparmiare oltre l’immaginabile per le vacanze estive. Sebbene il web non sia nuovo alle truffe, dalla sistemazione ai pacchetti viaggio completi, facendo attenzione a pochi dettagli, potremo evitarle con facilità.

Per un’estate senza imprevisti

Prima di iniziare, inquadriamo cosa ci aspettiamo dalla nostra vacanza. Tra relax e movida c’è quasi sempre chi pende per un estremo e chi per l’altro. Se ricerchiamo un equilibrio fra le due, programmiamo in modo da alternare entrambe le esperienze per questa estate.

Fatto ciò, è arrivato il momento di prenotare la sistemazione. A tal proposito, il consiglio è quello di verificare accuratamente le garanzie che ci vengono offerte. In una conversazione online fra privati si potrebbe non essere direttamente tutelati in caso di annuncio falso.

Quest’estate prenotiamo la nostra vacanza low cost senza prenderci rischi. Preferiamogli soluzioni con garanzie e i siti ufficiali delle strutture, se verificate. Airbnb, ad esempio, offre il sistema di protezione AirCover, incluso gratuitamente in tutte le prenotazioni. Come garanzia di prenotazione, se un host dovesse cancellare la prenotazione a 30 giorni dal viaggio, Airbnb stessa ci troverà una nuova sistemazione. In alternativa, è possibile richiedere un rimborso pieno, anche in caso di problemi al check in o di mancanza di conformità tra annuncio e alloggio reale. Inoltre, insieme a Booking, offre, per alcuni annunci e per determinati periodi, opzione di cancellazione gratuita.

Se troviamo un annuncio nuovo a un prezzo conveniente, facciamo attenzione a verificare l’host ospitante o la struttura. Un’iscrizione recente, senza foto profilo o identità verificata, assente sulle mappe e con poche recensioni, dovrebbe essere il nostro campanello d’allarme.

Quest’estate prenotiamo la nostra vacanza low cost al prezzo minimo e senza truffe in soli 3 passaggi

Spesso e volentieri, pur di mettere la comodità al primo posto, scegliamo sistemazioni in pieno centro città. Chiaramente, sono la maggior parte delle volte fra le soluzioni più costose disponibili. Guardiamo anche intorno alla città, perché potremmo trovare una sistemazione decisamente più economica e fornita, anche a soli 10 minuti di distanza.

Se, invece, il nostro problema è trovare un volo economico per raggiungere la destinazione desiderata, ricordiamo che ITA Airways offre sconti importanti a tantissimi viaggiatori.

