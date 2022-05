Per molte persone cucinare non è solo “preparare da mangiare”, ma una vera e propria passione. Per altri, invece, si tratta di un’attività di cui, se si potesse scegliere, farebbero volentieri a meno. La differenza tra questi due tipi di approccio, però, sta proprio nell’utilizzo della fantasia.

Spesso, infatti, senza neanche accorgercene, cuciniamo per inerzia, ripetendo sempre gli stessi piatti e usando sempre gli stessi ingredienti. Questo atteggiamento, alla lunga, potrebbe quindi condurre ad una sorta di disaffezione per la cucina.

In questo contesto, dunque, è fondamentale cercare di sperimentare il più possibile ed aprirsi sempre a nuove ricette. Tenendo fede a questo principio, sulle nostre pagine abbiamo visto diverse ricette stravaganti, come le barchette di carciofi e tuorlo fritto. Nelle prossime righe, invece, sveleremo la ricetta di una torta molto particolare, che contiene al suo interno le zucchine. Oltre a queste, avremo bisogno di:

350 g di farina 00;

3 uova di medie dimensioni;

200 ml di olio di semi di mais;

250 g di zucchero;

una bustina di lievito per dolci in polvere;

un cucchiaino di estratto di vaniglia.

È questa la torta del momento da preparare in un baleno con soltanto 2 zucchine e senza usare il burro

Per prima cosa, laviamo per bene le nostre 2 zucchine ed eliminiamo le rispettive estremità. Dopo di che grattugiamole, con una grattugia a fori larghi, strizziamole per eliminare tutta l’acqua in eccesso e lasciamole da parte in una ciotola.

Fatto ciò, versiamo le uova e lo zucchero in un’altra ciotola e montiamo il tutto, con delle fruste elettriche, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A quest’ultimo, poi andremo ad aggiungere la farina ed il lievito setacciati, l’estratto di vaniglia e l’olio di semi di mais. In questo caso, potremmo utilizzare anche l’olio di germe di grano, un grasso vegetale dalle molteplici proprietà.

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, versiamo, infine, anche le zucchine grattugiate. Mescoliamo nuovamente il tutto e versiamo il composto appena ottenuto all’interno di una tortiera imburrata e infarinata. Quindi, abbiamo appena visto che è questa la torta del momento da realizzare in poco tempo e con pochi ingredienti. Ora non ci resta che infornarla in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa un’ora.

Prima di servire questa spettacolare torta dolce di zucchine, però, conviene lasciarla raffreddare per qualche minuto a temperatura ambiente. Così facendo, al momento dell’assaggio, riusciremo a distinguere meglio tutti i sapori. Infine, per dare un tocco in più, potremmo anche spolverare dello zucchero a velo.

Lettura consigliata

Per sorprendere qualsiasi ospite a pranzo ecco uno squisitissimo primo piatto cremoso da 10 e lode