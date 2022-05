In una giornata caratterizzata da un tentativo di rimbalzo, i protagonisti dei mercati restano ancora le Banche centrali. In particolare la FED che dovrà pubblicare le minute della sua ultima riunione. Inoltre anche la BCE è al centro dell’attenzione. Infatti il numero uno della Banca centrale europea aveva avvisato l’arrivo dei primi provvedimenti sull’aumento dei tassi per luglio. Mentre oggi è arrivata la dichiarazione di Fabio Panetta, membro del board BCE, che, invece, chiede un percorso graduale. Guardando quanto accade sui mercati azionari, c’è da sottolineare il +0,75% di Piazza Affari registrato qualche minuto prima delle 16.

A conferma della volontà di rimbalzo giungono anche i numeri della piazza di scambio statunitense che apre in leggero rialzo. Dall’altra parte dell’oceano, infatti, Wall Street continua ad essere un’osservata speciale anche per gli analisti di Morgan Stanley che hanno individuato alcune azioni a stelle e strisce da poter sfruttare in una fase ribassista del mercato. Tra i fattori critici del momento individuati dagli esperti risultano anche le intenzioni di spesa dei consumatori in sensibile calo. Un fattore non indifferente visto che l’economia statunitense si regge per gran parte sui consumi privati.

Wall Street continua ad essere un’osservata speciale per capire come e dove andranno i mercati nelle prossime settimane

Ad ogni modo, tra i titoli citati dalla banca d’affari risultano, tra gli altri, nomi come AT&T, Comcast, Coca Cola, Procter&Gamble ed Exxon Mobile passando anche per Mastercard. Ma anche altri protagonisti sono finiti nel mirino degli osservatori. Tra questi eBay Inc. a cui Bernstein ha deciso di confermare il rating Outperform. Conferma in arrivo anche per JPMorgan Chase & Co. che da Baird registra ancora un giudizio Neutral. Anche in casa Oppenheimer si è deciso per una conferma: Salesforce Inc. resta con un giudizio Outperform. Non più tardi di ieri, poi, Goldman Sachs ha deciso per un Buy su American Express Co mentre Baird ha confermato l’Outperform su Alibaba Group Holding Ltd.

Approfondimento

Il punto sui mercati