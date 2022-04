Questa categoria di persone può accedere al 20% di sconto su tutti i biglietti di una nota compagnia ma pochi lo sanno

Moltissimi ne hanno accesso, ma in pochi ne conoscono l’esistenza. Tutti coloro che sono in possesso di questa carta nazionale potranno ricevere fino al 20% di sconto sui biglietti di una compagnia aerea. Si applicano condizioni e limiti, ma il vero vantaggio sta nell’essere una promozione non soggetta a disponibilità. Infatti, è valida per tutte le soluzioni del vettore con differenti percentuali di sconto e scade nel 2023.

La compagnia aerea in questione è ITA Airways, nata dalle ceneri di Alitalia per diventare il nuovo vettore di bandiera. In altri articoli abbiamo informato i Lettori sulla disponibilità di alcune tariffe non presenti sul sito web, ossia le tariffe Militari, Famiglie e Giovani.

Ci siamo soffermati in particolare su quest’ultima, verificandone i passaggi da effettuare tramite il Customer Center e i servizi inclusi. Tuttavia, abbiamo anche verificato la presenza di un limite di età per i passeggeri, massimo 25 anni compiuti.

Da una iniziativa nazionale ed europea

Quelli che hanno un’età tra i 18 e i 35 anni, tuttavia, hanno diritto al 20% di sconto. È solo una delle tante offerte disponibili con la Carta Giovani Nazionale, l’iniziativa a livello nazionale ed europeo per ricevere sconti ed agevolazioni. I beni e i servizi usufruibili sono di carattere culturale e sportivo, ma anche legati al benessere e alla sostenibilità.

Per riscuotere il codice sconto utilizzabile su tutti i voli di ITA Airways ci basterà accedere alla sezione apposita sull’app IO. Se non abbiamo ancora attivato la Carta Giovani Nazionale, consultiamo le istruzioni ufficiali.

Apriamo l’app IO e accediamo con il nostro SPID o CIE. Sula barra posta sul bordo inferiore troveremo un’icona dal titolo “Portafoglio”. Clicchiamo su questa e, quindi, sulla Carta Giovani Nazionale. Dopo di che, selezioniamo l’opzione “Scopri le agevolazioni” posta sulla parte inferiore dello schermo.

A questo punto avremo accesso a tutte le categorie delle agevolazioni attive. Troviamo “Viaggi e Trasporti” e clicchiamo su questa. Cerchiamo “ITA Airways” scorrendo la pagina delle offerte disponibili e selezioniamo l’opzione dal titolo analogo. Avremo, quindi, la possibilità di accedere a due codici promozionali.

Il primo, “Volando Intercontinentale”, riguarda i voli intercontinentali e offre uno sconto del 15%. Il secondo, “Volando”, prevede uno sconto del 20%.

Questa categoria di persone, dunque, cioè chi ha tra i 18 e i 35 anni, può accedere a grandi sconti, ma in pochi lo sanno.

