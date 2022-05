Il fine settimana è alle porte e le compagnie ferroviarie Italo e Trenitalia non si fanno mancare. Sono ora disponibili 2 promozioni interessanti per viaggiare l’Italia intera in treno a prezzi stracciati. È possibile avere fino al 50% di sconto sull’acquisto di un biglietto, se fatto entro un certo periodo.

Le offerte del momento

Le imperdibili promozioni di Italo e Trenitalia scadono lo stesso giorno, ossia lunedì 23 maggio, ma in orari differenti. L’iniziativa di Italo è valida fino alle ore 18, mentre quella di Trenitalia fino alle 15. Sebbene la coincidenza nelle date di scadenza, le offerte sono assai distinte, sia per quanto riguarda il risparmio finale che le modalità.

Partiamo da Italo Treno. Per questo fine settimana il vettore privato di treni ad alta velocità offre uno sconto dal 30% al 50% su tutte le soluzioni. Non è la destinazione a decidere la percentuale di sconto, ma la disponibilità dell’offerta per il biglietto selezionato. È, infatti, presente un numero massimo di posti disponibili pari a 500.000.

Come riconoscere se abbiamo accesso o meno agli sconti? Una volta inserito il codice promozionale relativo in fase di ricerca, ci basterà controllare la presenza della tariffa Low Cost. La promo si applica sulle soluzioni con data di viaggio a partire dal 27 maggio e valida solo negli ambienti di viaggio Smart e Prima.

La promo di Trenitalia permette di acquistare i biglietti in tariffa Super Economy con un ulteriore sconto del 30%. Si applica solo sui treni ad alta velocità del vettore, ossia le Frecce. Anche in questo caso, la disponibilità dell’offerta è legata alla presenza della tariffa relativa, avente un numero massimo di posti prenotabili. Per visualizzare gli sconti sarà necessario inserire il codice promo in fase di prenotazione.

Le imperdibili promozioni di Italo e Trenitalia per avere fino al 50% di sconto su tutti i treni

Il codice per approfittare dell’offerta di Italo Treno è “CILIEGIA”, mentre per Trenitalia è “FRAGOLE22”. Tuttavia, le iniziative promozionali presentate in questo articolo non sono le uniche attive. È il caso di “ITALIA IN TOUR”, la promo per viaggiare illimitatamente per 3 o 5 giorni consecutivi. C’è, poi, “IO STUDIO-MIUR” che permette ai possessori della carta di approfittare del 20% di sconto su tantissimi treni.

