Preparare le verdure e gli ortaggi senza cottura è l’ideale con questo caldo. La marinatura ci permette di stare meno tempo ai fornelli e ottenere un piatto saporito e dal gusto fresco.

Le zucchine marinate possono essere utilizzate classicamente, come contorno per carne o pesce, ma anche accompagnare un pranzo leggero o una cena estiva. Accostate a bresaola o mozzarella sono fenomenali. Sono anche utili per farcire sandwich e panini, donando un gusto unico e regalando maggior senso di sazietà.

Queste zucchine marinate crude con aceto e senza limone saranno un ottimo contorno per carne e pesce

Anche chi non ama le zucchine può gradire questo contorno goloso. La facilità di preparazione consente a tutti di farle perfette.

Per questa ricetta sono da preferire le zucchine piccole. È possibile tagliarle finemente oppure fare delle fette leggermente più spesse, se preferiamo un po’ più di croccantezza.

Potremo disporle in un contenitore in vetro con coperchio. Gli strati di zucchina dovranno essere alternati con piccoli capperi o un battuto degli stessi, se non piace trovarli interi. Possiamo triturare finemente prezzemolo, aglio e aggiungere poca pasta di acciughe. Emulsioneremo con poco sale, olio e aceto e condiremo gli strati di zucchina.

Per chi ama il piccante è possibile triturare un po’ di peperoncino fresco, avendo cura di eliminare i semi. Se si aggiunge il peperoncino si può evitare di mettere il sale nell’emulsione.

Queste zucchine vanno preparate il giorno prima perché la marinatura richiede circa 24 ore di frigorifero.

La versatilità di questo ortaggio

Per ottenere un sapore meno acetato si può usare l’aceto di mele.

Tagliando a julienne queste zucchine marinate crude con aceto, anziché facendole a fettine, si potrà preparare uno sfizioso primo piatto.

Dopo aver scolato al dente degli spaghetti, potremo condirli a freddo con le zucchine marinate e del tonno sott’olio ben sgocciolato. Questo primo piatto può essere consumato al posto dell’insalata di riso, a volte troppo inflazionata in estate.

Se le zucchine sono tagliate a fettine si possono anche usare come base per dei tortini.

Facciamo un ripieno di mozzarella tritata, tonno e qualche cucchiaio di semi che possano dare croccantezza. Amalgamiamo il tutto con le mani fino a formare un impasto morbido.

Rivestiamo dei pirottini con le zucchine e riempiamoli con l’impasto. Richiudiamo gli scrigni con la verdura marinata.

Al momento del servizio potremo capovolgere gli scrigni nel piatto e servire con qualche ravanello o un accompagnamento di pomodorini confit.

