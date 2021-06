È stato un anno duro a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza Covid. L’estate che si prospetta dovrebbe essere quella della ripartenza, soprattutto per il turismo. L’80% degli italiani farà le vacanze in Italia sia per le difficoltà negli spostamenti, ma anche per una questione economica. Nella difficoltà del nostro Paese tutto sommato questo è un bene. I soldi degli italiani rimarranno in Italia e si potrà godere dei luoghi più belli del mondo e delle spiagge tra le più belle in Europa. Peccato che non sarà così per molti che hanno programmato una vacanza sulle spiagge della Sardegna. Queste sono tra le più belle spiagge italiane ma hanno un’eccezionale particolarità che le rende veramente esclusive e per pochissimi. Molte saranno con ingresso a numero chiuso e a pagamento.

Infatti dal 1° giugno la Sardegna ha imposto delle limitazioni alle spiagge più famose. Quelle che ci invidiano ovunque e che flotte di turisti stranieri invadono ogni anno. Ironia della sorte, quest’anno che turisti stranieri saranno la minoranza, in alcune spiagge della Sardegna ci sarà il numero chiuso e l’accesso a pagamento.

A Stintino, nord della Sardegna, la celebre spiaggia della Pelosa sarà ad accesso limitato dal 1° giugno fino al 30 settembre. Il numero massimo di ingressi sarà di 1.500 al giorno. Per entrare occorrerà pagare un ticket di 3,5 euro a persona. Per fortuna i bambini fino a 12 anni entreranno gratis.

Ma il numero chiuso in spiaggia non finisce qui. La Sardegna ha imposto limitazioni in molte altre spiagge dell’isola con biglietto d’ingresso. Nel sud dell’isola in località Villasimius, si paga il biglietto di 10 euro per il parcheggio dell’auto per accedere alle spiagge di Punta Molentis e Porto Sa Ruxi. Nella prima l’accesso massimo è di 200 persone e si paga un contributo di ingresso di 1 euro. Nella seconda l’accesso è libero ma limitato a 150 persone.

Nell’Ogliastra nella meravigliosa e unica al mondo Cala Goloritzé, potranno accedere al massimo 250 persone al giorno. Ricordiamo che la cala è raggiungibile esclusivamente con un percorso a piedi, oppure dal mare. Per accedervi occorre prenotarsi e pagare un ticket di 6 euro a persona. Limitazioni anche per la suggestiva Cala Mariolu, che potrà ospitare al massimo 650 persone al giorno.

Purtroppo le spiaggia a numero chiuso non si limitano a quelle indicate in questo articolo. Quindi prima di andare in Sardegna, meglio informarsi per non avere brutte soprese.

