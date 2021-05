Ci sono dei luoghi che nella nostra fantasia sono indelebili. Sono posti che non abbiamo mai visitato ma che abbiamo visto in tv, al cinema, su una rivista e che abbiamo iniziato a sognare. Nel mondo pochi forse non hanno mai sognato di andare a visitare un’isola che è nell’immaginario di tutti. È un posto famosissimo sul grande e sul piccolo schermo. Molti sanno che è nel Mediterraneo ma pochi veramente la conosco, l’hanno visitata e sanno quale isola sia.

Stiamo parlando dell’isola greca di Kastelorizo in italiano chiamata anche Castelrosso. Il nome dice poco ma se pensiamo al film di Gabriele Salvatores “Mediterraneo”, ecco che la nostra memoria di accende. Kastelorizo è stata l’ambientazione del film premio Oscar come film straniero. Mediterraneo racconta la storia di un gruppo di militari italiani che occupano l’isola durante la seconda Guerra Mondiale. Col tempo stringono amicizia con donne, bambini e anziani del luogo.

Castelrosso è la più piccola delle isole del Dodecaneso e dista appena 3 km dalle coste turche. Fino al 1987 era quasi sconosciuta, poi grazie alla costruzione di un aeroporto e al film, ha scoperto una vocazione turistica.

La sua posizione e le sue ridotte dimensioni (9 km quadrati), la tengono lontana dalle classiche rotte turistiche. Ma è proprio questa caratteristica che la rende luogo per una vacanza magica, lontano dalla massa, a stretto contatto con la natura. Tutte le spiagge sono meravigliose e incontaminate, molte raggiungibili solo dal mare. Tra le più belle ci sono quelle di Mandriki, Faros e Plakes, da cui si possono ammirare tramonti struggenti e romantici. Ed è molto amata anche da chi fa immersioni e snorkeling.

Come si raggiunge

Non si può non andare in vacanza almeno una volta in questa magica isola teatro di un film famosissimo ma quasi sconosciuta. Ma come si raggiunge Kastelorizo? Nella stagione estiva ci sono tre voli settimanali che partono da Rodi e due volte la settimana un traghetto. Dall’Italia non c’è un volo diretto. Occorre fare scalo a Rodi e poi cambiare per prendere uno dei tre voli settimanali. Tutto il viaggio richiede non meno di 17 ore, compreso il tempo dell’attesa tra il primo e il secondo volo. Ma ne vale veramente la pena.

