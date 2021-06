Le vacanze sono oramai alle porte e ognuno di noi sogna una vacanza in un posto meraviglioso. Chi pensa al mare si immagina su una spiaggia incontaminata, lontano dalla folla, dai rumori, dagli schiamazzi. Una spiaggia dalla sabbia fine e dal mare cristallino, dove trascorre giorni indimenticabili. Una vacanza esclusiva, in un mare meraviglioso con una spiaggia da sogno, di quelle che si vedono nei film o sulle riviste. Spesso questi meravigliosi paesaggi si trovano in isole in mezzo al mare. Ebbene, in questo articolo vogliamo suggerire 3 splendide spiagge europee che secondo gli esperti sono tra le più belle, se non le più belle in Europa. Due di queste sono in delle isole del Mediterraneo.

Queste sono le 3 spiagge premiate dagli esperti per la loro unicità e la meravigliosa bellezza della sabbia e del mare

Sono tre spiagge facilmente raggiungibili con poco meno di due ore di volo. Due sono nel Mediterraneo e una è sulla costa Atlantica. Sono la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, la spiaggia di Elafonissi in Grecia e quella di Praia di Falésia in Portogallo.

Queste sono le 3 spiagge premiate dagli esperti per la loro unicità e la meravigliosa bellezza della sabbia e del mare. La spiaggia dei Conigli a Lampedusa è considerata dagli esperti la più bella d’Italia e una tra le più belle al mondo. È una piccolissima baia a sud-ovest dell’isola, sulla parte che guarda la costa della Tunisia. Le sue acque assumono diverse tonalità, dall’azzurro chiarissimo vicino alla spiaggia, al blu intenso vicino alla costa della piccola Isola dei Conigli.

Sposandoci a est sempre ne mediterraneo, si trova la spiaggia di Elafonissi, in Grecia. È posizionata nella parte occidentale dell’isola di Creta. È famosa per le sue spiagge bianche con leggere sfumature rosa che nulla hanno da invidiare a quelle caraibiche. Il colore turchese del suo mare fa rimanere a bocca aperta. Non è un caso che chiamino questa spiaggia la Caraibi del Mediterraneo.

Non è invece nel Mediterraneo ma è sempre in Europa Praia de Faléisa, una spiaggia nel sud del Portogallo. Si trova nella regione dell’Algarve vicino a Vilamoura. Questa spiaggia ha una particolarità capace di renderla unica e di scolpirla nella memoria di chi la visita. I suoi colori non sono bianchi ma giallo e arancio. Il suo mare è cristallino ed è cinta da scogliere dalla terra color rosso che al tramonto offrono uno spettacolo indimenticabile.

Approfondimento

Chi è alla ricerca di luoghi splendidi, ma fuori dalle classiche rotte turistiche, il mediterraneo offre isole veramente uniche. Come questa magica isola teatro di un film famosissimo ma quasi sconosciuta.