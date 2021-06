Capita a tutti, dopo un pasto pesante, perché si è in auto, per colpa della gravidanza o per altri motivi di soffrire di nausea. C’è chi resiste e aspetta che il problema passi, mentre altri vogliono trovare velocemente una soluzione.

Possiamo ovviamente affidarci ad appositi farmaci, ma esistono anche dei metodi naturali. Sono diverse le piante che ci possono venire in soccorso. Oggi ne scopriremo una: ecco il perfetto rimedio naturale contro la nausea e la cattiva digestione da usare anche per il mal d’auto.

Un’erba molto amata

C’è un erba aromatica che piace quasi a tutti che può aiutarci in questi casi! Parliamo della menta. Sono molte, infatti, le sue proprietà. Non è solo buona e rinfrescante! La menta ha anche effetto sul sistema digestivo. Aiuta infatti a ridurre diarrea e problemi di stomaco. Ed è ovviamente una grande alleata contro la nausea.

Chi non vuole affidarsi a medicinali per ridurre la nausea può fare prima di tutto un tentativo con la menta. Attenzione però. Alcuni prodotti alla menta sono pericolosissimi per i bambini piccoli. Possono portare anche alla morte. Per approfondire questo argomento è possibile leggere questo articolo dedicato pubblicato su ProiezionidiBorsa.

Una semplice preparazione

Come utilizzare però la menta al meglio contro la nausea? Per essere sicuri di utilizzare un rimedio 100% naturale possiamo usare direttamente le foglie di menta.

I meno schizzinosi possono direttamente masticare qualche fogliolina fresca al momento del bisogno. In alternativa possiamo invece preparare una tisana o un infuso.

Per ottenerlo non dobbiamo far altro che scaldare dell’acqua con delle foglie di menta. In via alternativa possiamo scaldare l’acqua e versarla in una tazza in cui abbiamo messo della menta secca.

Se siamo in viaggio possiamo utilizzare un thermos per la tisana, se la vogliamo calda. In alternativa durante i mesi caldi possiamo far raffreddare il tutto e poi trasportalo in una semplice bottiglia.

Ecco il perfetto rimedio naturale contro la nausea e la cattiva digestione da usare anche per il mal d’auto! Che fare se non abbiamo delle foglie di menta a disposizione? Possiamo provare con delle caramelle alla menta.