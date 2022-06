Dopo una giornata stancante al lavoro, non vediamo l’ora di tornare a casa. Apriamo la porta e lui è lì, che ci aspetta felice, con la coda che va a destra e a sinistra, senza fermarsi. Il nostro amato e fedele cane è sempre pronto ad accoglierci nel migliore dei modi, e tutto passa. A volte abbiamo bisogno solo di una manifestazione d’amore e riconoscenza per stare meglio. E chi può farlo se non un cane?

Non a caso, il cane può essere un “rimedio”. Basti pensare alla pet theraphy, la pratica che si usa in ospedale e nelle case di cura per sollevare lo spirito dei bambini e degli anziani. Se stiamo pensando di adottare un cucciolo, stiamo facendo la scelta giusta.

Tuttavia bisogna sapere che, purtroppo, un cane non vive a lungo. Nella migliore delle ipotesi, un cane potrebbe arrivare anche fino a 16 anni. La sua longevità dipenderebbe dalle condizioni di salute e da quelle ambientali, così come anche dal nostro comportamento nei suoi confronti.

San Bernardo, Dogue de Bordeaux e Mastino Napoletano

Vi sono razze che potrebbero vivere di più e, al contrario, razze che potrebbero vivere di meno. Per esempio, il San Bernardo, il Dogue de Bordeaux e il Mastino Napoletano potrebbero avere la vita più corta rispetto ad altre. E pensare che queste razze di cane sono tra le più belle!

Se non abbiamo idea di quali siano, basta cercare le immagini su internet.

Il San Bernardo è famosissimo grazie al film cult Beethoven, nonché al cartone animato Heidi. Dolcissimo e giocherellone, il San Bernardo è il cane che tutti vorremmo avere. La sua indole innata è quella di salvare le vite umane, proprio per questo ha un coraggio da vendere. Inoltre, il suo temperamento è calmo abbastanza da stare bene in appartamento. Purtroppo, la sua aspettativa di vita oscilla tra gli 8 e i 10 anni, poiché avrebbe una predisposizione genetica alla torsione dello stomaco.

Queste razze di cane sono tra le più belle e anche giocherellone e amorevoli, ma hanno la vita più breve

Il Dogue de Bordeaux è un cane molto affascinante, sia per il suo aspetto estetico che per il carattere. Ha un temperamento molto forte e deciso e potrebbe dare del filo da torcere al padrone, però è molto affettuoso, soprattutto con i bambini. Si tratta di un cane da guardia e ha rispetto per la sua famiglia, che proteggerà con coraggio. La sua aspettativa di vita, invece, oscilla tra i 7 e i 10 anni, poiché la razza tende ad avere diversi problemi di salute gravi, come la cardiopatia e la sindrome brachicefalica.

Il Mastino Napoletano è un gigante buono. Ama la vita tranquilla e la sua famiglia ma, allo stesso tempo, è diffidente nei confronti degli sconosciuti. Infatti, è talmente leale con i padroni che avrà sempre lo sguardo vigile. Purtroppo, la sua longevità è ancora più corta rispetto agli altri due. Infatti, oscilla tra i 6 e i 10 anni.

Lettura consigliata

Se il gatto dorme sempre potrebbe essere per questa patologia da non sottovalutare oltre che per stress