Il gatto è un animale domestico adorabile. Rispetto al cane, è più indipendente e sembrerebbe anche un po’ menefreghista. In realtà, gli piace decidere come e quanto del suo tempo dedicarsi al padrone, per farsi coccolare e per dimostrare affetto e riconoscenza.

Non si tratta di egoismo ma, semplicemente, questa sua abitudine è strettamente legata alla sua sfera indipendentistica. Dietro ogni suo atteggiamento si nasconde un Mondo da decifrare. Per esempio, quante volte è capitato che nel bel mezzo delle coccole, di punto in bianco, il gatto morda con aggressività?

Anche in questo caso si cela una spiegazione inaspettata, per cui rimarremo sorpresi. Non è un suo volere, bensì un impulso istintivo, provocato da alcune vibrazioni negative che percepisce. In ogni caso, a differenza del cane, sembra più semplice interpretare il suo linguaggio del corpo.

Il gatto è un animale abitudinario e dormiglione. Dorme circa 15 ore al giorno. Che fortuna, vorremmo tutti essere un gatto! Eppure, se al sonno si accompagnano altri sintomi, potrebbe trattarsi di altro e non solo di una mera voglia di riposare.

Prestiamo attenzione ai suoi atteggiamenti

Mettiamo subito in chiaro che si tratti di una situazione abbastanza normale. Il gatto trascorre la maggior parte del suo tempo a dormire. Le restanti ore saranno dedicate alle coccole, ai dispetti, al cibo e al gioco. Eppure, dovremmo prestare attenzione ai possibili segnali che ci manda.

Anche i gatti soffrono di stress. Magari siamo indaffarati con le faccende domestiche, con i figli, con il lavoro. Quindi trascorriamo meno ore con il micio, oppure rimane da solo in casa tutti i giorni, per troppo tempo. Il gatto ha bisogno di coccole, di sentirsi amato. Pertanto, potrebbe accusare un accumulo di stress e, quindi, tenderebbe a riposare per “rigenerarsi”.

Se il gatto dorme sempre potrebbe essere per questa patologia da non sottovalutare oltre che per stress

Ma non è l’unica spiegazione dietro al sonno prolungato. Lo stress, così come potrebbe accadere negli esseri umani, potrebbe generare la cosiddetta depressione, felina in questo caso. Se il gatto dorme sempre potrebbe essere per questa patologia, e il troppo sonno costituisce uno dei sintomi.

Ma come fare a distinguere la depressione felina da un mero riposino? Come anticipato, vi sarebbero altri segnali su cui focalizzarci. Il gatto potrebbe saltare i pasti, potrebbe non avere più il desiderio di giocare da solo o con il padrone e potrebbe essere più schivo, soprattutto nel momento delle coccole.

La depressione felina non è da sottovalutare. Pertanto, sarebbe il caso di contattare il veterinario di fiducia che indicherà cosa fare per aiutare il micio. In ogni caso, quest’articolo è solo a titolo informativo, per cui chiediamo tutte le informazioni necessarie agli esperti.

Lettura consigliata

