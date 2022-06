Qualcuno penserà che già il solo fatto di permettersi delle vacanze sia una bella fortuna. Certamente, ma in molti si dimenticano che spesso durante le vacanze possono capitare tante cose molto spiacevoli. Il nostro volo o il nostro treno potrebbe avere anche molte ore di ritardo o il motore della nostra macchina abbandonarci a metà percorso. Quindi, avere delle vacanze e in più averle anche fortunate è proprio ciò di cui avremo bisogno presto. In particolare, l’Ariete avrà vacanze fortunatissime con sorprese, ma non sarà l’unico segno zodiacale ad esser baciato dalla fortuna.

Le vacanze fortunate dell’Ariete

Cominciamo con un dato di fatto. I nati sotto il segno dell’Ariete hanno fatto e faranno tutto, ma proprio tutto per potersi godere al meglio le proprie vacanze. Complici un Mercurio non troppo scontroso e un Saturno poco aggressivo, l’Ariete negli ultimi periodi è stato capace di metter da parte un bel gruzzoletto. Arriva ora il momento per concedersi il lusso di poterlo spendere, magari per una meta di mare davvero indimenticabile e fiabesca. La fortuna dell’Ariete non riguarda e non riguarderà soltanto l’aspetto economico. Nelle prossime settimane si prevede infatti che tutti gli scontri e le incomprensioni con il partner e con i famigliari si affievoliranno fino a scomparire totalmente. Quindi, anche sulla scelta della destinazione delle vacanze non ci saranno troppe liti, forse perché tra il mare e la montagna tutti preferiranno un lago.

L’Ariete avrà vacanze fortunatissime con sorprese, ma attenzione al colpo di scena dello Scorpione

Quanto allo Scorpione, invece, le vacanze avranno un aspetto che si tingerà di rosa. Infatti, grazie a Venere, che finalmente torna ad influire positivamente sui sentimenti dello Scorpione, i nati sotto questo segno potranno incontrare la persona di cui innamorarsi. Non si parla tanto o solo di mera attrazione fisica, le stelle indicano chiaramente che si tratterà proprio di un sentimento. Le persone che hanno già un partner non dovranno necessariamente trovare l’amore in un’altra persona, ma potrebbero riscoprire la passione ed il sentimento proprio nel partner che già hanno.

Le vacanze sono proprio uno di quei momenti in cui le persone possono trovare il tempo di parlarsi, di ascoltarsi e di tornare a capirsi. Ecco la procedura per lo Scorpione, a patto che metta da parte il suo ego e la sua linea d’azione sempre sulla difensiva.

