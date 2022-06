Mangiare sano e bene come al ristorante ma spendendo poco è possibile e facile grazie al sistema innovativo che spopola ovunque

Il mondo del commercio e della socialità cambia molto rapidamente. Basti pensare che fino a 15 anni fa non esistevano applicazioni di navigazione GPS o utili ad eseguire automaticamente ordini e acquisti. I clienti chiamavano il ristorante per prenotare e non esistevano quasi altri metodi per mangiare fuori con gli amici. Oggi invece anche la ristorazione esplora nuove metodologie per riproporsi. Basti pensare ai nuovi sistemi di trasporto assicurati dai cosiddetti riders.

Allo stesso modo sembra essere sempre maggiore l’attenzione dei consumatori nei confronti della qualità del cibo e della salute. Questo si ripercuote anche sulle scelte turistiche, visto che spopola la moda del glamping nel corso degli ultimissimi anni.

Così nascono nuovi sistemi. Proprio come quello delle cosiddette meal box, anche conosciuti come box o kit ricette. I più affezionati utenti sostengono che grazie a questo metodo è possibile mangiare sano e bene come al ristorante senza investire patrimoni. Così vediamo in cosa consiste e perché molti operatori sono già attivi in questo settore.

I pro e i contro di questa scelta

Con il sistema delle box l’utente ordina tramite l’applicazione alcune ricette. A casa arriveranno gli ingredienti ed il metodo spiegato per assemblarli in maniera intuitiva in pochi passaggi. Le ricette sono normalmente aggiornate con cadenza giornaliera o settimanale. In questo modo il cliente finale sa di poter far affidamento su creazioni sempre nuove e diverse, adatte anche alla stagionalità. Inoltre, degli esperti nutrizionisti verificano normalmente a monte la qualità nutrizionale delle ricette proposte. In questo modo, chiunque sia a dieta o abbia particolari esigenze (come nel caso di persone celiache o allergiche) ha la sicurezza di non avere problemi.

Gli utenti, a fronte di una spesa decisamente più contenuta rispetto a quella da sostenere presso un ristorante, hanno la garanzia di preparare piatti di qualità. La spesa per porzione si aggira intorno ai 5 euro, anche se diminuisce proporzionalmente per quantità acquistata (ed in certi casi se si è provvisti di abbonamento).

Inoltre, i clienti non rischiano di mangiare pietanze fredde, aspetto che potrebbe capitare in caso di lunghi tempi di consegna. Inoltre, potranno vantare nei confronti degli ospiti un risultato sicuro. In cambio dovranno semplicemente utilizzare gli strumenti della propria cucina per eseguire i vari passaggi.

A rendere ancora più interessante la proposta, c’è la possibilità di preparare ricette diverse all’interno della stessa portata. Questo aspetto risulterà utilissimo in presenza di ospiti che hanno gusti molto diversi.

Un ulteriore beneficio proveniente dalla scelta è la ragionevole certezza di non dover sprecare ingredienti. Infatti, gli chef che elaborano le ricette dei servizi delle meal box, indicano le quantità di prodotto normalmente utilizzate per i ristoranti. Nulla ci impedisce, in caso di golosità, di richiedere gli ingredienti per una persona in più.

