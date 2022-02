Mangiare sano e mangiare bene è un binomio a cui ancora dobbiamo fare l’orecchio. In realtà è una cosa possibile e molto spesso attraverso una cucina sana e leggera potremmo mangiare da veri signori. Ad esempio per una scorpacciata di omega 3 e vitamina C questa ricetta potrebbe essere l’ideale dato che non richiede nemmeno cotture.

A conferma di quanto detto, le polpette che presentiamo oggi sono deliziose pur non avendo al loro interno carne, uova e formaggio.

Sono inoltre un’ottima base dato che possono essere arricchite con molte verdure di stagione come cavoli, broccoli o verza.

Queste polpette al forno o in padella sono l’ideale per un secondo piatto senza carne, uova e formaggio

Tutto quello di cui avremo bisogno per preparare le nostre polpette è:

ceci;

lenticchie;

pangrattato;

sale;

olio;

cime di rapa o broccoli.

La preparazione parte dalla cottura dei legumi che dovranno essere cotti per il tempo indicato sulla confezione. Naturalmente qualora necessario dovremo lasciare i legumi in ammollo.

Mentre i legumi sono in cottura. Sbollenteremo la verdura, broccoli o cime di rapa, in abbondante acqua bollente salata per 10 minuti per poi mettere da parte.

Quando ceci e lenticchie saranno cotti scoliamoli ed inseriamoli in un contenitore dai bordi alti insieme a dell’olio e cominciamo a frullare.

Buone e leggere

Una volta ottenuta una crema di legumi dovremo aggiungere anche le verdure sbollentate in precedenza avendo premura che siano ben scolate. A questo punto regoleremo di sale, di pepe e possiamo insaporire con la spezia che preferiamo, ad esempio il peperoncino.

In ultimo aggiungeremo tanto pangrattato quanto necessario a rendere l’impasto sufficientemente stabile. Raggiunta la giusta consistenza formiamo con l’impasto le nostre polpette alle quali conferiremo una leggera forma schiacciata. Una volta ottenute, passiamole nuovamente nel pangrattato per una leggera panatura e mettiamo a riposare nel frigo per 10 minuti.

La cottura

Il tempo di riposo nel frigo permetterà agli ingredienti di legare ulteriormente e rendere le polpette meno fragili. Abbiamo 2 opzioni di cottura: la prima è quella della padella facendole cuocere finché non saranno dorate. Se scegliamo di cuocere le polpette in padella dovremo essere delicati nel muoverle per non rischiare di romperle.

In alternativa possiamo cuocere le polpette nel forno dopo averle irrorate di olio di oliva a 180° per 15 minuti.

Ecco pronte le nostre polpette da accompagnare con la salsa che preferiamo. Queste polpette al forno o in padella conquisteranno i palati anche più esigenti.

