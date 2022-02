Metti insieme la Sicilia e la Toscana e viene fuori quel motivetto che ti assilla. Notte e giorno. La Rappresentante di Lista con la canzone «Ciao Ciao», un titolo senza troppe pretese, compare tra i dieci brani più ascoltati al Mondo su Spotify (piattaforma musicale on demand). Un motivetto leggero per un anno in cui ancora «ho voglia di niente» per dirla con parole del duo Colapesce Dimartino.

La band

Il gruppo di La Rappresentante di Lista nasce nel 2011 dalla sinergia tra la voce di Veronica Lucchesi (di Viareggio) e Dario Mangiaracina (Palermo). A Sanremo 2022 sono arrivati settimi, ma la canzone è gettonatissima nelle radio. Richiestissima su Spotify e ripresa anche da «Lucianina» come chiama Fabio Fazio la comica piemontese, a «Che tempo che fa» su Rai3. Ma c’è di più, il duo che unisce Nord e Sud pare si sia candidato all’Eurovision Song Contest di San Marino che si svolgerà il prossimo maggio a Torino. Sarà condotto da Laura Pausini, il conduttore Alessandro Cattelan e il cantautore libanese Mika.

La Rappresentante di Lista tra i primi 10 su Spotify, bene anche Elisa e Irama, «Brividi» al timone

La kermesse sanremese come da tradizione lancia come schegge gli artisti italiani nel Mondo. In testa alla top ten di Spotify ci sono Mahmood e Blanco con «Brividi». All’ottava posizione c’è Irama con «Ovunque sarai» e alla decima «O forse sei tu di Elisa».

Il significato di «Ciao Ciao»

Estrapoliamo La Rappresentante di Lista che nell’apparente frivolezza sta facendo il giro del Mondo. Via Instagram il team rende noto il significato del testo. «Un giorno siamo pieni di energia e con l’amore negli occhi. Un giorno siamo travolti dalla paura che tutto crolli da un momento all’altro. Le nostre sicurezze, le vittorie, le conquiste personali, il Mondo che ci sta intorno». E prosegue «la vita è così […] ci siamo accorti che questa canzone, come è successo altre volte, ha dentro tante delle nostre paure, alcune sono cambiate, come cambia il Mondo e cambiamo noi e ha dentro anche i nostri desideri». Sarà anche per queste parole che La Rappresentante di Lista tra i primi 10 su Spotify, ci accompagnerà almeno fino a tutta la prossima estate.