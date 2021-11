Chi non prova queste focaccelle veloci in padella non sa cosa si perde! Soffici e profumate, queste piccole creazioni golose.

Sfiziosi bocconcini salati che stanno facendo impazzire il Mondo. Infatti, grazie non solo alla facilità di preparazione, ma anche agli ingredienti che costano poco, le focaccelle si posizionano sul podio delle ricette più gustose e veloci da copiare subito. Adatte in qualsiasi occasione, arricchiscono la tavola e la rallegrano con semplicità. Inoltre, queste morbidissime focaccelle in padella stanno spopolando perché sono facilissime e si preparano in 5 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Come prendere per la gola gli ospiti con delle preparazioni semplici ma sempre apprezzate

Nel periodo autunnale cresce il desiderio di servire piatti buoni e ricchi di gusto. Ampio spazio anche alle torte e ai dolci fatti in casa. Chi ama conquistare il palato e il cuore di amici e parenti con prodotti di stagione potrebbe provare queste ricette classiche e senza tempo.

Ad esempio, questa torta salata, la regina delle tavole autunnali che sta facendo impazzire tutti.

Questa ricetta salata, invece, salverà la cena e il portafoglio perché si prepara in 5 minuti con soli 5 euro.

Infine, non è autunno senza torta di mele! Per questo motivo, questa sera proponiamo la versione semplice e cremosa con le mele frullate.

Dunque, per deliziare grandi e piccini in poco tempo le possibilità sono davvero tantissime.

Ad esempio, queste morbidissime focaccelle in padella stanno spopolando perché sono facilissime e si preparano in 5 minuti

Di seguito tutto l’occorrente per 10 focaccelle.

Ingredienti per l’impasto:

370 grammi di farina tipo 0;

8 grammi di sale;

200 ml di latte;

1 cucchiaino di zucchero (5 grammi);

50 ml di olio extravergine d’oliva;

8 g di lievito istantaneo per preparazioni salate.

Condimento a fine cottura:

20 ml di olio extravergine d’oliva;

20 ml di acqua;

1 cucchiaino di sale;

1 ciuffo di rosmarino.

Procedimento

Innanzitutto, versare prima il latte e poi l’olio in una ciotola. Mescolare e aggiungere il sale e poi lo zucchero. Pian piano unire anche la farina, precedentemente setacciata ed infine il lievito.

Mescolare ancora per qualche secondo e poi trasferire l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Stendere la pasta e con un coppa pasta ricavare dei dischetti di circa 10 centimetri. Ci vorranno 5 minuti per creare le focaccelle.

A questo punto, bisogneranno riposare per 10 minuti, posizionate su una teglia ricoperta da carta da forno. Si consiglia di coprire le focaccelle con un canovaccio pulito e asciutto.

Intanto, far riscaldare il forno a 200°. Successivamente, far cuocere le focaccelle per circa 10 minuti.

Si può decidere di lasciarle in bianco, oppure di insaporirle con la salamoia.

Per preparare la salamoia bisognerà mescolare insieme l’olio, l’acqua e il sale. Poi, aggiungendo anche le foglie di rosmarino. Trascorsi i 10 minuti, sfornare e spennellare tutte le focaccelle con la salamoia. Poi, infornare nuovamente fin quando la superficie non sarà leggermente dorata.