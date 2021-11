La torta di mele è senza dubbio una delle ricette più apprezzate di sempre. Profumata, facile e veloce, questa preparazione rientra nella lista di quei dessert senza tempo che si tramandano da generazioni. Tantissime le versioni pronte a soddisfare anche i palati più raffinati.

Sicuramente, la torta di mele piace perché esalta tutto il gusto di un prodotto genuino e molto gettonato. Le mele, infatti, sono tra i frutti più coltivati in Italia. Tra le diverse varietà, segnaliamo queste mele speciali che non solo hanno un gusto eccezionale, ma aiuterebbero anche circolazione, pelle e capelli.

Come non innamorarsi di questa torta di mele non solo buona ma anche bellissima?

Per chi ama la frutta frullata nei dolci, ecco una delle ultime ricette proposte nella nostra golosa rubrica di cucina. Infatti, questa cremosissima torta di mele frullate è la più buona del momento e si prepara in soli 5 minuti.

Questa sera, invece, cercheremo di capire come rendere cremosissima una classica torta di mele con un solo 1 ingrediente amatissimo.

La ricetta che abbiamo scovato per l’occasione è davvero facile e veloce. Ciò che colpisce è la possibilità di rendere ancora più cremosa una torta già generalmente morbida grazie alle mele. Il segreto è l’aggiunta di un ingrediente segreto.

Sveliamo subito di cosa si tratta, stilando la lista degli ingredienti:

3 uova;

100 grammi di zucchero;

320 grammi di farina tipo 00;

2 mele, possibilmente le Golden Delicious;

2 banane;

100 ml di latte;

4 cucchiai di burro (facoltativo);

1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Tra gli ingredienti citati spiccano le banane. Difatti, basterà aggiungerle al composto per avere un effetto subito più cremoso e morbido.

Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare a pezzetti le mele. Poi, sbucciare e tagliare a pezzetti anche le banane. A questo punto frullare i due ingredienti e aggiungere pian piano anche le uova. Poi, versare il latte e aggiungere anche lo zucchero. Continuare a frullare e unire anche il burro per un risultato ancora più morbido e appetitoso

Dopo qualche minuto, trasferire l’impasto in una ciotola e aggiungere la farina setacciata e il lievito, sempre setacciato precedentemente. Mescolare con cura per evitare la formazione di grumi.

Successivamente, versare il composto in una tortiera ricoperta da carta da forno e far cuocere in forno già caldo a 190 °C per circa 30 minuti.

Si può arricchire il dolce con una decorazione fatta di spicchi di mela prima della cottura. Molto amati sono anche i pezzetti di cioccolato fondente che possono rendere ancora più goloso il composto.