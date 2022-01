Tutti amiamo mangiare piatti ben conditi dove ci sia la giusta quantità di olio e sale. Ma in realtà il più delle volte nel dosare questi ingredienti ci organizziamo a occhio. A meno che non ci siano state date indicazioni specifiche, l’uso quotidiano che ne facciamo è sicuramente abbondante. Utilizzati al momento giusto, alcuni accorgimenti a tavola ci aiuterebbero a tenerci in forma. Quindi è giusto chiedersi quanto olio usare al giorno per mantenere in forma la salute del proprio cuore e ridurre il colesterolo.

Extravergine è meglio

L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli della dieta mediterranea ed è ottenuto dalla spremitura dei frutti dell’ulivo. Ha molte proprietà che offrono dei benefici alla nostra salute e contribuiscono a mantenerci in forma. Soprattutto se usato a crudo. L’olio è un condimento utilizzato in vari tipi di pietanze e anche le diete ipocaloriche non ne fanno a meno. Rispetto ai grassi animali, come il burro ad esempio, l’olio non è correlato a un cattivo stile di vita, a meno che non ci sia un abuso o un cattivo uso. Infatti, troppe fritture o cotture del prodotto rovinano le sue proprietà e contribuiscono al deterioramento di molte sostanze contenute. Se consumato a crudo, invece, l’olio aiuta a contrastare alcune sindromi metaboliche, condizionate da fattori di rischio quali obesità, ipertensione e colesterolo alto. Le sue proprietà antiossidanti, ad esempio, aiutano a prevenire malattie cardiovascolari, grazie alla presenza dei polifenoli.

Quanto olio usare al giorno per mantenere in forma la salute del proprio cuore e ridurre il colesterolo

I polifenoli presenti nell’olio agiscono anche nella riduzione dei radicali liberi e nei processi infiammatori proteggendo dunque le nostre cellule dal danno ossidativo.

Abbinato ad una alimentazione sana e bilanciata l’olio contribuisce a ridurre il livello dei grassi nel sangue insieme al pesce e verdura. Questo succede perché l’olio ha una grande percentuale di grassi monoinsaturi (dal 63% al 83% di acido oleico) che contribuiscono ad abbassare il colesterolo. La quantità giusta, spesso consigliata a chi segue diete, è una quantità moderata. Essa va dai 10 ai 30 grammi corrispondenti ai 2 – 6 cucchiaini di olio. L’eccesso, va da sé, non fa mai bene a nessuno, quindi è sempre meglio affidarsi al parere di un medico e seguire le direttive date. È nella giusta misura che troveremo la strada per arrivare ad un buono stato di salute e al suo mantenimento. Meglio non allontanarsi mai dal proprio piano alimentare.