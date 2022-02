Mancano pochi giorni a San Valentino e per i ritardatari sono momenti difficili. La domanda è sempre la stessa. Cosa posso regalare a lui o a lei per la festa degli innamorati? Se siamo stanchi delle solite rose o della biancheria intima e non abbiamo un budget enorme, siamo capitati nel posto giusto. Perché queste idee regalo per San Valentino sono alla portata di tutti e sono decisamente originali. È arrivato il momento di capire come stupire e far innamorare, ancora una volta, il nostro partner.

Le idee regalo di San Valentino economiche per lei

Iniziamo dalle idee regalo per lei. Abbiamo una compagna che apprezza i piaceri della vita e che, di solito, ama leggere sorseggiando del buon vino? Il regalo perfetto potrebbe essere una “Librottiglia”. Ovvero una bottiglia di vino con un racconto attaccato all’etichetta. Online possiamo trovare bottiglie con vini e storie diverse. E il prezzo si aggira intorno ai 20 euro.

Essere stanchi delle rose non significa che dobbiamo assolutamente escluderle dalle idee. Possiamo, invece, scegliere una rosa stabilizzata al posto del classico mazzo, che in pochi giorni finisce dritto nel cestino. In commercio possiamo trovarne di bellissime a meno di 30 euro, con tanto di supporto e gambo rivestito in oro. Il simbolo perfetto dell’amore eterno.

Sempre sulla stessa fascia di prezzo, possiamo scegliere delle bombe da bagno in versione San Valentino. A forma di cuore, con aromi diversi, queste palline da mettere nella vasca regaleranno ore di relax alla nostra lei. Una coccola a cui sarà difficile resistere.

Queste idee regalo per San Valentino per lui e per lei costano pochissimo e ci faranno fare una figura straordinaria

Abbiamo un compagno appassionato di birra? Oltre ai soliti prodotti DOC da degustazione, possiamo regalargli un set bagno alla birra. I più belli in circolazione comprendono shampoo, bagnoschiuma e asciugamano. Ovviamente aromatizzati. Anche in questo caso possiamo cavarcela con meno di 30 euro.

Un’altra idea, decisamente originale ed economica, è quella dei coupon romantici. Sono blocchetti da 20 o 30 coupon che il nostro compagno potrà riscuotere a suo piacimento e nei momenti che preferisce. Il regalo perfetto per dare un pizzico di pepe al rapporto e migliorare l’intimità.

Se abbiamo un compagno autoironico e amante dei supereroi, possiamo donargli una splendida vestaglia da Superman. Oppure da Batman. Gli regaleremo un sorriso e, allo stesso tempo, stimoleremo il suo istinto di protezione. E lo faremo spendendo meno di 30 euro.

