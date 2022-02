Mancano pochissimi giorni a San Valentino e molti di noi sono alle prese con un dilemma: cena al ristorante o cena in casa? Mangiare al ristorante è sicuramente più comodo. Ma, allo stesso tempo, potrebbe rivelarsi decisamente più costoso. Per questo motivo, sono sempre di più le persone che scelgono di celebrare la festa degli innamorati in casa. Questo non significa che dobbiamo rinunciare al gusto e alla fantasia. Perché possiamo preparare un menù completo per San Valentino spendendo all’incirca 20 euro. Sembra impossibile? Continuiamo a leggere e scopriremo che non lo è.

L’antipasto romantico per San Valentino

Partiamo con la prima ricetta economica, quella per l’antipasto. Il rosa è il colore degli innamorati e possiamo celebrarlo con delle splendide bruschette a base di radicchio e gorgonzola. Per prepararle, ci serviranno soltanto 150 grammi di gorgonzola, un etto di radicchio rosso, sale, pepe e pane.

Laviamo bene il radicchio e tagliamolo a pezzetti. Tagliamo il gorgonzola a cubetti e, poi, frulliamo insieme i due ingredienti. Creiamo una crema omogenea e mettiamo il pane ad abbrustolire. Quando è pronto, condiamo con sale e pepe e spalmiamo la crema rosa. In 5 minuti e con circa 5 euro avremo preparato l’antipasto.

Gli spaghetti mozzarella, peperoncino e grana

Puntiamo ancora sul rosa per preparare il nostro primo: gli spaghetti mozzarella, peperoncino e grana. Mettiamo a bollire l’acqua per gli spaghetti e, nel frattempo, facciamo rosolare in padella uno spicchio d’aglio con un filo d’olio. Non appena gli spaghetti sono pronti, facciamoli saltare nella padella e aggiungiamo peperoncino e grana. Dovremmo ottenere in pochi secondi una cremina rosa.

Creiamo dei piccoli nidi rotondi, modellando gli spaghetti, e al loro interno mettiamo una mozzarellina. Anche l’occhio vuole la sua parte.

Preparare un menù completo per San Valentino con 20 euro è davvero possibile con queste facili ricette per antipasto, primo, secondo e dolce

Chiudiamo con le ultime due facili ed economiche ricette per secondo e dolce. Per il secondo piatto, possiamo andare sul sicuro e puntare sul pollo al pompelmo rosa. Per prepararlo ci serviranno soltanto mezzo kg di petto di pollo, 3 pompelmi, una spruzzata di zenzero e olio, sale e pepe per condire. Tagliamo il pollo a straccetti e facciamolo cuocere in padella con un filo d’olio. Regoliamo il sapore con sale e pepe e, quando inizia a rosolare, inseriamo il succo dei pompelmi. Spolveriamo con lo zenzero e facciamo cuocere finché il succo non si trasforma in una salsina. Per accompagnare il piatto, possiamo scegliere dei dolcissimi scalogni con patate.

In ogni menù di San Valentino che si rispetti non può mancare il cioccolato. Quindi, come dessert punteremo sulla spuma di cioccolato. Prepararla è facilissimo. Ci basterà far riscaldare circa 300-400 ml di panna fresca in un pentolino e, quando sta per bollire, aggiungere 2 etti di cioccolato fondente. Quando il cioccolato è sciolto, mettiamo la spuma in delle cocotte, facciamo raffreddare e poi spostiamo in frigo. Costo del dolce circa 3-4 euro.

Approfondimento

Porri, verza e patate sono fantastici, ma è questo il contorno re dell’inverno economico e facilissimo da preparare