Queste due salse da preparare in casa renderanno unici e saporiti i nostri piatti

Non si sa con cosa accompagnare le patatine o i crostini di pane? Ecco le salse adatte ad un aperitivo, semplici e veloci da preparare.

Quando prepariamo un aperitivo, importanti sono anche le salse. Anziché comprarle al supermercato, che spesso contengono tanti grassi e conservanti, potremmo prepararle noi a casa. Inoltre, è anche molto semplice seguire le ricette per le salse di solito. Queste potrebbero servire per le patatine o i vari fritti. Vediamo subito la prima.

Ricetta e ingredienti della salsa alle noci

Per fare questa salsa ci serviranno:

30 g di burro;

50 g di formaggio grattugiato;

grattugiato; 100 g di noci ;

; 1 cucchiaio di pinoli ;

; 1 spicchio di aglio;

4 cucchiai di olio;

3 cucchiai di acqua;

q.b. di sale e pepe.

Queste due salse da preparare in casa sono molto facili e buone

Il primo passaggio da fare è quello di andare a bollire le noci in acqua bollente per qualche minuto. Le mettiamo da parte in una ciotola insieme ai pinoli. In una padella antiaderente facciamo sciogliere il burro e aggiungiamo anche l’aglio. Adesso tritiamo i pinoli e le noci e inseriamoli nella padella. Una volta che si saranno tostati, spegniamo il fuoco. A questo punto possiamo aggiungere il formaggio, il pepe e saliamo.

Come comporla

Possiamo adesso aggiungere i 3 cucchiai di acqua e i 4 cucchiai di olio. Mescoliamo con un mestolo di legno. Questa salsa la possiamo passare un’altra volta nel mixer se la si preferisce più cremosa. La potremmo abbinare a dei crostini di pane con sopra un po’ di gorgonzola. Tra l’altro le noci sono un’ottima fonte di benefici per la salute, ricchi di Omega 3 e grassi buoni.

Ricetta salsa verde

Questa che andremo a vedere è la salsa verde, una ricetta tipica del Piemonte. Solitamente serve per accompagnare la carne, in particolar modo bollita. In realtà, per il suo sapore molto caratteristico, può essere utilizzata anche per abbinarla ad altre pietanze. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono:

80 g di prezzemolo;

1 uovo ;

; 30 g di pane raffermo ;

; 25 ml di aceto;

1 spicchio di aglio;

1 filetto di acciuga ;

; 2 cucchiaini di capperi;

40 ml di olio;

q.b. di sale e pepe.

Prima di tutto dobbiamo far bollire l’uovo, in modo da renderlo sodo. Eliminiamo il bianco e lasciamo da parte il tuorlo. Laviamo anche il prezzemolo. In una ciotola a parte spezzettiamo il pane raffermo, buttiamo dentro l’aceto e lasciamo ammorbidire. A questo punto mettiamo tutti gli ingredienti nel mixer. Tritiamo fino a quando il composto non sarà omogeneo. Quando si sarà tritato, aggiungiamo a filo l’olio, per rendere la crema più morbida e consistente. Adesso la salsa verde sarà pronta. La versiamo in una ciotola e guarniamo in superficie con un ciuffetto di prezzemolo. Adesso potremmo preparare un po’ di carne arrosto o bollita oppure, anche in questo caso, dei semplici crostini di pane.

Queste due salse da preparare in casa che abbiamo visto possono essere delle ottime alternative alle classiche salse che siamo abituati a consumare. Anziché abbinare alla carne la salsa barbecue o la maionese, potremmo provare queste due.