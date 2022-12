Ricchezza, fortuna e prosperità in arrivo per chi riceverà a Natale questa preziosissima moneta

Ricchezza, fortuna e prosperità in arrivo-proiezionidiborsa.it

Manca davvero poco al Natale. Se siamo alla ricerca di un regalo originale da fare alle persone che amiamo, quest’anno possiamo puntare su un oggetto particolare e diverso dal solito. Leggiamo insieme di cosa si tratta.

Tra pochi giorni entreremo finalmente nel vivo delle festività natalizie. Molte persone si stanno affrettando per trovare il regalo perfetto da fare ai propri cari, e l’impresa è molto difficile. A nessuno, infatti, piace fare regali scontati o, peggio ancora, indesiderati. Per questo motivo, un ottimo modo per non scadere nella banalità, e sembrare allo stesso tempo originali, potrebbe essere quello di regalare una bella moneta.

Regalare monete è una tradizione antichissima che, ancora oggi, risulta essere molto apprezzata. Le monete, infatti, sono da sempre considerate simbolo di ricchezza, fortuna e prosperità in tutti gli ambiti della vita. Tra poco, vedremo un esemplare in particolare, appena emesso dalla Zecca Italiana, che potrebbe essere un buon regalo da fare a chiunque, e non solo agli appassionati di collezionismo.

Caratteristiche della moneta: cosa troviamo sul dritto?

La moneta che vedremo oggi è l’ultima della serie “Cultura enogastronomica italiana”, già molto apprezzata da collezionisti e numismatici.

Sul dritto troviamo, in primo piano, i classici ingredienti del “Pan de Toni”. In particolare, possiamo notare la farina, l’uovo, l’uvetta, il limone, le bucce d’arancia, il burro e il cedro candito. Nel mezzo, vi è anche una cesta che, secondo le antiche procedure, serviva a raffreddare il dolce dopo la cottura, lasciandolo capovolto. A sinistra, invece, vi sono un calice e una bottiglia di spumante.

Sullo sfondo, troviamo una serie di merli guelfi, che racchiudono la scritta “LOMBARDIA”, e il profilo di alcuni monumenti rappresentativi della regione lombarda. Tra questi possiamo intravedere: il Torrazzo di Cremona, il Palazzo Ducale di Mantova, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Palazzo della Loggia di Brescia. Dietro le sagome dei palazzi, si innalza la Rosa Camuna, simbolo della regione Lombardia. Infine, in alto abbiamo la scritta in alto “REPUBBLICA ITALIANA” e, in esergo, la firma dell’autore “M. BONIFACIO”.

Il rovescio è anche a colori!

Sul rovescio, invece, abbiamo la raffigurazione a colori di un calice, nel quale viene versato dello spumante. Al suo fianco, sempre a colori, troviamo il classico panettone (tra i dolci più iconici del Natale). Sullo sfondo, possiamo notare la sagoma del Duomo di Milano e la rappresentazione della “Raza”, un particolare del rosone gotico posto nella vetrata absidale del Duomo. Completano la moneta: il valore nominale “5 EURO”, la lettera “R”, simbolo della Zecca di Roma, la scritta “SAPORI D’ITALIA” e l’anno di coniazione “2022”.

Quanto vale questa bellissima moneta che attrae ricchezza, fortuna e prosperità in vari ambiti della vita

Per quanto riguarda il materiale, la moneta è stata realizzata in cupronichel, una lega di rame e nichel molto resistente alla corrosione e all’erosione. Riguardo alle dimensioni, invece, essa ha un diametro di 26,95 mm ed un peso di 10,3 g. Con la sua finitura in “Fior di Conio” e con una tiratura di appena 15.000 pezzi, si tratta sicuramente di una moneta che vale la pena collezionare. Il prezzo di vendita è di 25 euro e si può acquistare direttamente sul sito ufficiale della Zecca di Stato.