Pochi lo notano al supermercato ma questo cibo da pochi euro è ricchissimo di Omega 3

Non è semplice pensare a come comporre una dieta equilibrata e sana quando andiamo a fare la spesa al supermercato. Ma ci sono alcuni cibi che dovremmo sempre mettere nel carrello. Scopriamone uno in particolare.

Sappiamo tutti che per comporre una dieta equilibrata è necessario introdurre moltissimi alimenti essenziali, dalle vitamine ai sali minerali, alle proteine, ai carboidrati, ai grassi. E tra questi ultimi ci sono anche i famosissimi Omega 3. Gli Omega 3 avrebbero un ruolo indispensabile nel combattere e prevenire malattie cardiovascolari e ipertensione, oltre che per mantenere il corretto funzionamento del cervello e combattere il colesterolo cattivo.

Gli Omega 3 sono insomma indispensabili per il nostro benessere, e tutti sappiamo che alcuni alimenti, in particolare il pesce, ne sono ricchi. Ma in realtà i preziosissimi Omega 3 si nascondono anche in alimenti più umili che possiamo trovare in tutti i supermercati. Vediamo di che cosa si tratta.

Oltre al pesce esistono molte fonti vegetali

Come detto, la fonte di Omega 3 più famosa è il pesce. In particolare pesci come salmone, storione, trota e tonno, che contengono acido alfa-linoleico, precursore degli Omega 3. Ma chi non ama il pesce, o sceglie di non consumarlo, ha molte altre opzioni per assumere gli indispensabili Omega 3 anche da fonti vegetali. In particolare, sono gli oli ad essere ricchi di Omega 3, ma anche la materia prima da cui si ricavano. Il cibo che dovremmo acquistare per assumere la quantità corretta di Omega 3 sono ad esempio le olive, molto ricche di questi grassi. Anche noci, nocciole e altri tipi di frutta secca sono fonti inestimabili di Omega 3.

Pochi lo notano al supermercato però l’olio di semi di lino è una miniera di Omega 3

Se i semi oleosi sono ricchissimi di Omega 3, ancora più ricco ne è l’olio derivato da questi semi. Ad esempio l’olio di semi di lino è perfetto da aggiungere alla nostra dieta se vogliamo fare incetta di questi preziosissimi grassi. Aggiungiamolo alle insalate a crudo, o usiamolo per condire pasta o piatti caldi.

Attenzione a non abusare degli integratori

Pochi lo notano al supermercato, con l’olio di semi di lino però possiamo integrare gli Omega 3 nella nostra dieta. Attenzione però a non farci tentare dagli integratori di Omega 3: non vanno mai assunti a nostro giudizio, ma soltanto sotto consiglio medico. Un eccesso di Omega 3, infatti, potrebbe renderci più vulnerabili a emorragie, alla produzione eccessiva di gas intestinali o anche esporci a problemi digestivi. Gli integratori andrebbero quindi assunti esclusivamente se ce li raccomanda un medico.