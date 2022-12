Per evitare acne e brufoli sul viso dopo esserci struccati evitiamo questi 5 terribili errori

Tra feste e eventi importanti, arriviamo a truccarci anche tutti i giorni. Per questo motivo dobbiamo struccarci tutte le sere. Se non lo facciamo nel modo corretto, però, potremmo ritrovarci con fastidiosi problemi della pelle. Ecco 5 errori assolutamente da evitare se vogliamo un viso pulito e sano.

Con le feste, sicuramente vogliamo truccarci in modo più elaborato. Che sia per un pranzo in famiglia oppure una cena romantica, dobbiamo sempre essere al nostro meglio. Un make-up particolare richiede anche una pulizia approfondita. Questo per evitare che la nostra pelle ne risenta.

Soprattutto quando siamo di fretta, potremmo fare degli errori inaspettati. Alcuni prodotti che pensiamo siano perfetti per noi, potrebbero rivelarsi dei nemici della nostra pelle. Struccarsi è essenziale, ma anche farlo nel modo corretto è una priorità. Questo perché una pulizia non approfondita potrebbe causare acne e brufoli. Ecco 5 errori che facciamo quando ci strucchiamo e che danneggerebbero il nostro viso.

Per evitare acne e brufoli sul viso attenzione ai prodotti struccanti

Utilizzare le salviette struccanti è probabilmente l’errore più grave per la nostra pelle. Questo perché sono molto aggressive e potrebbero irritare la nostra pelle. Inoltre, solitamente non hanno abbastanza prodotto struccante e ci troviamo a strofinare più forte del necessario. Ci sono alcune di altissima qualità che non hanno questo problema, ma sono rare. In generale è meglio utilizzare dei dischetti di cotone oppure dei panni in microfibra per struccarsi. Questo, ovviamente, unito ad acqua micellare o olio.

Usare l’olio stuccante sugli occhi è un altro errore assolutamente da evitare. Utilizziamo dei prodotti meno aggressivi per la zona degli occhi. Infatti, l’uso prolungato di olio è potrebbe creare delle irritazioni in quest’area. Meglio utilizzare acqua micellare per questa zona, mentre possiamo utilizzare l’olio per il resto del viso. Ricordiamoci di preferire sempre prodotti delicati e che non abbiano degli elementi con effetto scrub.

Non dimentichiamoci questo passaggio fondamentale

Un passaggio che molti si dimenticano è quello di lavare il viso dopo averlo struccato. Per evitare acne e brufoli sul viso questo step potrebbe essere essenziale. Detergere il viso elimina tutti i residui di trucco, ma anche di prodotto struccante che potrebbe ostruire i pori. Scegliamo sempre un detergente specifico per il nostro tipo di pelle, in modo da pulire in modo approfondito.

Allo stesso modo, non pulire il contorno viso per paura di bagnarci i capelli è altrettanto problematico. Questo errore comune lascia del trucco sulla pelle, che potrebbe anche essere lasciato sul cuscino. Questo porta ad un accumulo di germi, che potrebbe essere passato sulla pelle.

Ripristiniamo questa barriera importantissima

Infine, dobbiamo ripristinare il film idrolipidico della pelle. Questa barriera aiuta a proteggerci e con lo struccante la eliminiamo. In questo modo il nostro viso produrrà ancora più sebo, rendendo la nostra pelle molto più grassa e tendente alla formazione di brufoli. Applichiamo un tonico o un’essenza per evitare che questo accada.