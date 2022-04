Noi italiani abbiamo migliaia di chilometri di una costa variegata e diversissima, che va dalle spiagge sabbiose e basse del Mare Adriatico a quelle sassose e profonde del Mar Ligure. Si tratta di un patrimonio unico al Mondo, per questo è amatissimo da chi vuole vacanze in un clima da favola. Spesso, però, noi italiani non conosciamo a sufficienza il nostro Paese e tendiamo ad ignorare alcuni tra i posti più belli. Oggi vogliamo proprio parlare di una spiaggia che in pochi ancora conoscono, ma che è davvero bellissima e praticamente incontaminata. Vedremo dove si trova quella che è una delle spiagge italiane più amate dai nudisti per il suo fondale ricco di fauna e la lontananza dalle masse rumorose.

Una costa da scoprire nelle baie più nascoste

La costa ligure è una zona molto turistica e frequentata, spesso tra le mete più popolari. Per questo da molti è snobbata e creduta meno interessante, ma in realtà nasconde alcune gemme davvero uniche. Oggi vogliamo parlare di una zona particolarmente frequentata della Liguria, nella Riviera di Levante. Amatissima dai turisti stranieri, questa zona ospita le celeberrime Cinque Terre, un luogo unico al Mondo per la sua bellezza naturalistica e paesaggistica. In pochi sanno che le Cinque Terre ospitano spiagge bellissime ancora preservate. Oggi vogliamo parlare proprio di una spiaggia che si affaccia su una piccola baia leggermente isolata e per questo silenziosa e discreta.

È una delle spiagge italiane più amate dai nudisti di tutto il Mondo, eppure ancora in pochi la conoscono in patria

Stiamo parlando della spiaggia di Guvano, che si trova nel borgo di Corniglia, nel Comune di Vernazza. Sembra incredibile, eppure questa caletta è famosa sin dagli anni ’70, in cui era destinazione di hippies di tutto il Mondo. Ora gli hippies non ci sono più ed hanno lasciato il posto ai nudisti. Famosissima soprattutto all’estero, la spiaggia sorge in mezzo alla natura e richiede di un certo impegno per essere raggiunta.

Si può arrivare alla spiaggia di Guvano tramite il sentiero che va da Vernazza a Corniglia, che però è scosceso e richiede attenzione. Oppure si può percorrere il tunnel che parte dalla stazione ferroviaria. Il tunnel non è illuminato e richiede una decina di minuti di cammino quindi una torcia è necessaria.

Lettura consigliata

Sembra di essere alle Maldive ma è a due passi dall’Italia questa oasi marina di pace e natura selvaggia