La primavera è probabilmente il miglior periodo dell’anno per viaggiare. Le giornate calde, infatti, ci permettono di scoprire le perle più nascoste dell’Italia e di ammirare le migliori destinazioni europee. Chi ama il mare, però, pensa di essere costretto ad andare all’estero per farsi il primo bagno di stagione. Niente di più sbagliato. Perché altro che Canarie e Baleari, queste 5 spiagge che stiamo per scoprire hanno pochissimo da invidiare alle mete più rinomate e pubblicizzate. Forse è arrivato il momento di mettere il telo mare in valigia.

La spiaggia di Acciaroli e Torre Lapillo

In questi giorni le temperature del sud Italia permettono tranquillamente di fare i primi bagni. E quale migliore occasione per scoprire le spiagge più belle dello Stivale finché non sono invase dai turisti? Se siamo in provincia di Salerno, la meta ideale è la spiaggia di Acciaroli. Sorge vicino a un piccolo villaggio di pescatori e ci regalerà acque cristalline e una finissima sabbia dorata.

Spostiamoci in Puglia, e più precisamente in Salento per ammirare Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. Una spiaggia che ha poco da invidiare a quelle dei tropici, perfetta da visitare con i bambini con le sue acque bassissime e limpide.

La meravigliosa spiaggia di Masua in Sardegna

Due spiagge imperdibili al prezzo di una. Le troveremo nel comune di Iglesias, sulla costa ovest della Sardegna. La spiaggia in questione è quella di Masua, una delle più ambite dai turisti in estate e delle più amate dai sardi in primavera. Visitandola troveremo una spiaggia lunghissima e molto ampia fatta di sabbia chiara e finissima. Qualche passo in più e, attraversando un piccolo percorso di scogli, ne scopriremo un’altra decisamente più piccola e riparata. Perfetta, dunque, per un weekend romantico.

Altro che Canarie e Baleari, sono queste le 5 spiagge tutte italiane perfette per ammirare il mare ad aprile

Chi non ha paura del freddo e vuole ammirare una delle spiagge più belle d’Italia può provare con quella di Baratti, vicinissima a Piombino. In estate è complicatissimo trovare parcheggio e posto per il telo mare. Ad aprile, invece, ci farà innamorare con la sua sabbia nera e il meraviglioso golfo in cui è incastonata.

Rimaniamo nel Centro per parlare dell’ultimo luogo di mare imperdibile ad aprile. Stiamo parlando di Sperlonga, in provincia di Latina, e della sua meravigliosa spiaggia. Se in estate è molto trafficata, in primavera questa distesa di sabbia dorata e lucente ci farà letteralmente impazzire. In più tra un bagno e l’altro avremo la possibilità di goderci uno dei borghi più magici del Paese.

