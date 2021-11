Siamo quasi arrivati alla fine di un complicato 2021, ed è già il momento di chiedersi cosa ci riserverà il nuovo anno. Soprattutto a livello lavorativo e professionale. Purtroppo molti di noi hanno perso il lavoro negli ultimi mesi oppure sono semplicemente alla ricerca di un impiego più soddisfacente. Una situazione non facile, ma in cui non dobbiamo farci prendere dal panico. In questo recente articolo abbiamo scoperto i metodi per trovare lavoro a 50 anni anche senza esperienza. Oggi, invece, ci concentreremo sulle richieste che arrivano dalle aziende e analizzeremo il mercato del lavoro. Queste 5 professioni saranno tra le più ricercate nel 2022 e per alcune non serve neanche la laurea. Scopriamo quali sono e se abbiamo i requisiti per mandare la nostra candidatura. Forse il lavoro della nostra vita è davvero dietro l’angolo.

Una delle professioni più ricercate a partire da gennaio 2022 sarà quella del private banker. Il private banker ci aiuta a gestire le risorse, consiglia gli eventuali investimenti da fare e si occupa della gestione del nostro patrimonio. Un mix tra un confidente personale e un esperto di finanza. Se abbiamo le competenze, proviamo a candidarci. I private banker sono pagati profumatamente.

Oggi sono tra i più ambiti. E probabilmente il prossimo anno lo saranno ancora di più. Stiamo parlando dei social media manager. Il mondo dei social è in continua evoluzione, ogni giorno ne arrivano di nuovi e i “vecchi” si aggiornano quotidianamente. Per un’azienda moderna è impossibile non essere presente su questi canali, e per questo i professionisti del settore trovano facilmente lavoro. Se i social sono la nostra passione, possiamo tentare questa strada. Magari dopo aver seguito uno dei numerosi corsi presenti in rete.

Le nuove tecnologie hanno portato alla ribalta anche una nuova figura professionale: il personal trainer da remoto. Tantissimi esperti di fitness hanno tentato con successo questa strada, complici i lockdown e le restrizioni. Molto probabile che anche nel 2022 aumenti la richiesta di professionisti in grado di “allenarci” davanti allo schermo del pc.

Il talker e il sarto digitale

Le ultime due professioni, che potrebbero trovare ampio spazio a partire dal prossimo anno, sono il talker e il sarto digitale. Entrambe non richiedono la laurea e possiamo svolgerle tranquillamente da casa.

Il talker è semplicemente una persona che mette a disposizione il suo tempo per ascoltare altre persone. La solitudine è uno dei problemi più grandi di questo periodo, a maggior ragione per gli anziani e per chi vive da solo. Se abbiamo empatia e voglia di ascoltare, potrebbe essere il lavoro giusto per noi.

Chi ama gli abiti e ha la passione per taglio e cucito può diventare un sarto digitale. Ovvero “trasportare” le proprie competenze online e fare da consulente ai meno esperti. Se abbiamo delle conoscenze informatiche, possiamo provare anche a vendere le nostre creazioni online o proporci a qualche importante azienda. I bravi sarti sono decisamente ambiti e non passano mai di moda.

