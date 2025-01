C’è una capitale europea dove fai la vita da ricco anche con mille euro al mese: qual è la città dove tanti italiani stanno pensando di trasferirsi

Indubbiamente stiamo vivendo un momento economicamente difficile per tutti. Se siamo giovani è probabile che soffriamo un mercato del lavoro poco dinamico ed accogliente. Se abbiamo superato i cinquant’anni ed abbiamo perso il lavoro, è difficile reinventarsi e cercare una nuova occupazione. Per questo motivo, sempre più italiani scelgono di andare all’estero, attirati da proposte di lavoro più allettanti. Oggi vogliamo parlare di un Paese europeo che è diventato meta di una grande immigrazione italiana. Spiegheremo perché anche con mille euro al mese si vive benissimo in questa città europea a due passi dall’Italia e con tutti i comfort dei Paesi ricchi.

Una scelta difficile con pro e contro

A causa delle diverse leggi sul lavoro, alcuni Paesi europei accolgono numerose aziende internazionali che delocalizzano i propri servizi. È questo il caso di Paesi come la Grecia e il Portogallo, che ospitano i servizi clienti di decine di multinazionali. Possiamo pensare al supporto clienti dei social network, oppure a quello delle piattaforme di streaming. Una città che ospita questo tipo di aziende è sicuramente Atene, in cui vengono continuamente assunti migliaia di italiani per questo tipo di professioni. Il motivo per cui i giovani scelgono di partire è che si tratta di lavori tutelati e riconosciuti da un trattamento economico spesso vantaggioso.

Lasciare il proprio Paese è difficile: con un po’ di spirito di adattamento e con la conoscenza della lingua inglese è una scelta che può avere molti lati positivi.

Anche con mille euro al mese si vive da ricchi in questa capitale europea che attira sempre più italiani giovani e non

Innanzitutto, Atene è una città internazionale e moderna, che offre tutti i comfort a cui siamo abituati. Queste posizioni, inoltre, spesso danno la possibilità di crescere e di fare carriera. Il costo della vita in Grecia è più basso di quello italiano. Si possono affittare case con 300 euro al mese e un pasto al ristorante costa mediamente 12 euro. I trasporti sono molto economici e con meno di 50 euro si può sottoscrivere un abbonamento mensile.

In questo modo, anche con uno stipendio di mille euro possiamo vivere bene concedendoci dei piaceri come una serata fuori e dei piccoli viaggi. Potremo vivere meglio che nelle principali città italiane e godere di un clima addirittura migliore.

