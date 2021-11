Le mode non scompaiono mai definitivamente, perché spesso basta attendere giusto qualche anno per rivederle spopolare. È quanto accade anche per questi pantaloni che fondono comodità e bellezza.

Lo testimonierebbe il loro utilizzo da parte di persone sportive, perché finalmente riappaiono questi pantaloni apprezzatissimi negli anni ’80, non solo per danza e sci.

Dopo aver assistito al ritorno di questo classico della moda, che molte potrebbero avere senza saperlo, e di questi gioielli vintage desideratissimi, arriva un paio di pantaloni.

Si tratta ovviamente dei fuseaux con la staffa, nati negli anni ’60 e che hanno toccato il culmine tra gli anni ’80 e ’90. La stessa Audrey Hepburn li indossò in numerose pellicole, facendone accrescere il successo. Si tratta degli antenati, per così dire, dei tanto amati leggings e, successivamente, anche dei pantaloni alla capri.

Principalmente usati come pantaloni per la ginnastica, la danza o per tenere calde le gambe durante le sciate, questi pantaloni diventano un vero cult. Oggi tornano alla ribalta e sono perfetti tanto con un tacco a spillo che con scarpe rasoterra.

Ecco qualche spunto su come abbinare i fuseaux con staffa nell’autunno di quest’anno.

Come abbinare i fuseaux con la staffa

Questi particolarissimi fuseaux sono un vero splendore con un paio di decolleté in vernice dello stesso colore.

Victoria Beckham sfrutta più e più volte questo abbinamento, apparendo sempre estremamente impeccabile. Si potrebbe completare il look con un cappotto lungo in panno, tenuto aperto, e cardigan o dolcevita caldi e morbidi.

I fuseaux con la staffa, però, stanno benissimo anche con scarpe rasoterra come ballerine o slingback. Qualcuna già li indossa addirittura con la staffa sopra la scarpa.

Il Brand Stradivarius ne propone un modello nero al costo di 19,99 euro, Jacquemus propone la sua particolarissima rivisitazione al prezzo di 200 euro. Zara lancia una sua proposta di leggings con staffa al prezzo di 25,95.

I modelli più particolari

Ambush aggiunge una fascia sportiva sulla vita e pensa al color tortora e a una vestibilità comoda, mentre Esprit lancia il modello a quadri. Per quanto riguarda i colori, oltre all’intramontabile nero, impossibile farsi sfuggire la versione blu elettrica, quella verde menta e la versione con zip.

Approfondimento

