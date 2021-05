I social network sono diventati il luogo dove “le cose succedono”. Da semplici canali per parlare con gli amici si sono trasformati in poco tempo in negozi, luoghi di dibattito e palcoscenici di eventi internazionali. È per questo che oggi la figura del social media manager che sa gestire questi strumenti in maniera professionale è tra le più ricercate. E con applicazione e studio possiamo tentare anche noi questa strada. Se abbiamo queste 5 qualità forse il social media manager è il mestiere che ci farà diventare ricchi.

Curiosità, pazienza e creatività

La prima caratteristica di un social media manager è la curiosità. Passiamo del tempo online per capire come cambiano i social, studiare gli strumenti e guardare come funzionano le pagine di maggior successo. Sarà questa la base delle nostre conoscenze.

La seconda dote che dobbiamo avere è la pazienza. I social sono popolati da provocatori e da agitatori. Impariamo a gestirli e a non innervosirci per commenti aggressivi o interventi fuori luogo. La calma è la virtù dei forti e il segreto del successo.

Per distinguerci dalla massa di post e informazioni dobbiamo essere creativi. Ogni giorno. Pensiamo sempre a come rendere le nostre pagine uniche e le nostre pubblicazioni indimenticabili. Magari utilizzando foto, video e link a cui nessuno aveva pensato.

Se abbiamo queste 5 qualità forse il social media manager è il mestiere che ci farà diventare ricchi: passione e professionalità

Forse sembrerà banale, ma se non amiamo i social network difficilmente diventeremo dei buoni social media manager. Per diventare esperti del settore dovremo seguire costantemente l’evoluzione degli strumenti e delle piazze “virtuali”. Se non aggiorniamo mai il nostro profilo e passiamo poco tempo sui social forse dobbiamo pensare a un’alternativa.

Il segreto per diventare buoni social media manager è la professionalità. Ci sarà sempre qualcuno che riderà quando diremo che per lavoro gestiamo pagine Facebook e account Twitter. Dimostriamo che siamo veri professionisti e comportiamoci come tali, sia a livello operativo che economico. I nostri potenziali clienti inizieranno a fidarsi di noi e ad affidarci i loro soldi.

