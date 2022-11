Queste 3 razze di cani sono tra le più pigre di tutte e sono perfette per la vita d’appartamento

Scegliere un cane è un momento importante. Passerà molto tempo con noi e dobbiamo assicurarci che le sue abitudini di vita possano conciliarsi con le nostre. Esistono degli abbinamenti anche tra padroni e cani. Non avrebbe senso far accompagnare una persona anziana da un cane che ha bisogno di molta attività fisica. Oppure adottare una razza molto vivace per un appartamento di ridotte dimensioni. Il metodo del pre-affido aiuta molto i proprietari dei cani a rendersi conto della convivenza con il proprio cane. Ed in caso a non proseguire un’esperienza che rischia di creare difficoltà ad entrambi. Per scegliere possiamo seguire alcune caratteristiche.

Potremmo ad esempio valutare se per indole sono così tranquilli da potersi ben adattare alla vita da divano o da salotto. Queste 3 razze di cani sono tra le più pigre e sono ideali anche per persone poco attive.

Il campione di tutti che amerà la vita da salotto

Il vincitore assoluto è molto conosciuto. Si tratta del bull dog inglese, un vero portento di simpatia. Celebri per il loro sorriso spalancato e talvolta anche per la loro alitosi, portata spesso da problemi con le gengive e dall’acidità di stomaco. Nulla di irreparabile, ovviamente. Ma lo pone di diritto tra i cani più puzzolenti da tenere in casa. La loro conformazione fisica è una parziale spiegazione delle loro abitudini. Hanno una cassa toracica sviluppata e delle zampe molto corte. Ciò rende difficile e stancante il troppo movimento. Questo, unito ad una indole tendenzialmente tranquilla ed affettuosa nei confronti dei padroni, comporta una passione smodata per passare la giornata tra divano e poltrona. Facciamo però attenzione alla tendenza all’obesità controllando in maniera rigida la sua alimentazione.

Sul Basset Hound si concentrano molti luoghi comuni. Si tratta di un segugio dell’intelletto fino e molto sveglio. Per secoli è stato allevato per fiutare le tracce, attività che mediamente gli riesce benissimo. Ma è anche molto abile nell’abituarsi alla situazione circostante, e talvolta alcuni di loro hanno delle caratteristiche poco di aiuto: pelle cadente e gambe leggermente storte, oltre alla notoria sproporzione tra altezza e lunghezza. Insomma, il Bassett Hound sarà felice di trascorrere la giornata in poltrona. Ma non dobbiamo dimenticare che al contrario se ben indirizzato e privo di difetti fisici molto accentuati è pronto all’attività motoria. Dunque, non sottovalutiamo le sue qualità.

Tra i cani più oziosi di tutti c’è il San Bernardo, celebre sia per le proprie attività di soccorso che per fortunati film. Non si tratta di caratteristiche in contraddizione: è un cane possente, forte ed empatico. Gli esemplari femmina riescono a raggiungere tranquillamente i 50 kg, i maschi molto di più. Sono persino abili a fare da guardia. Ma non amano muoversi troppo. Una volta concluse le proprie passeggiate giornaliere, il San Bernardo si affosserà nella propria tranquillità. Ma facciamo attenzione al suo pelo. Non è adatto a vivere ovunque. Alle volte poi la razza di cane che fa per noi la vediamo semplicemente per un motivo alla quale nessuno pensa.