L’Isola d’Elba è una delle mete di vacanza preferite per italiani e stranieri. Ogni giorno decine e decine di persone si imbarcano da Piombino per raggiungerla e per godere delle sue spiagge meravigliose e del mare cristallino. Ma se vogliamo evitare il caos c’è un posto sconosciuto ai più che può regalarci giornate all’insegna del relax: il Cotoncello. Si tratta della spiaggia più bella e intima dell’Isola d’Elba, è una vera piscina naturale.

La spiaggia di Cotoncello, un “salotto” sul mare

La spiaggia di Cotoncello è uno dei luoghi più suggestivi di tutta l’Isola d’Elba. È situata nel Golfo di Sant’Andrea, nel comune di Marciana Marina ed è immersa nella natura incontaminata. Si può infatti raggiungere attraverso una stradina lungo costa fatta di ponti di legno e scavata fra gli scogli.

Ma ciò che la rende davvero unica sono le scogliere che la circondano. Pareti di granito bianco fanno da cornice a una piccola baia che somiglia a una vera e propria piscina naturale.

La sabbia di Cotoncello è chiarissima, l’acqua è bassa e cristallina e la spiaggia molto piccola. Tutte caratteristiche che ne fanno il luogo ideale per rilassarsi e far giocare i bambini.

La spiaggia più bella e intima dell’Isola d’Elba è una vera piscina naturale: come arrivare

Per arrivare alla spiaggia di Cotoncello in auto dobbiamo imboccare la strada che va da Zanca a Sant’Andrea. A circa 400 metri dal golfo troveremo una deviazione sulla destra. Imbocchiamola e rallentiamo. La strada non è molto larga e non mancano le curve.

Viste le piccole dimensioni della baia e il numero limitato di posti auto, consigliamo di scegliere il percorso a piedi. Parcheggiamo a Sant’Andrea e imbocchiamo la stradina di cui parlavamo in precedenza. Lo sforzo verrà ripagato da un panorama mozzafiato.

In estate possiamo raggiungere la piscina naturale di Cotoncello anche con il servizio di navette organizzato dal Comune di Marciana.

Se amiamo le isole e cerchiamo altri luoghi lontani dalle rotte turistiche Proiezionidiborsa consiglia anche la spiaggia delle Fumarole di Ischia.