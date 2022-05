Dal 16 al 22 maggio saranno questi i 3 segni zodiacali che avranno grande successo e fortuna nonostante Mercurio retrogrado

Già dal 10 maggio, il pianeta Mercurio è retrogrado e lo resterà fino al mese di giugno. Secondo l’astrologia, ciò può essere causa di incomprensioni, problemi tecnici e dimenticanze.

Ciò nonostante, per alcuni segni zodiacali in particolare la settimana dal 16 al 22 maggio si rivelerà piuttosto positiva. Come tutti gli altri, però, potrebbero trovarsi ad affrontare alcuni inconvenienti dovuti al moto retrogrado di Mercurio.

Dal 16 al 22 maggio saranno questi i 3 segni zodiacali che avranno grande successo e fortuna nonostante alcuni piccoli inconvenienti dovuti a Mercurio retrogrado

L’Ariete continua a riscuotere un grande successo nella vita di tutti quanti i giorni. Anche questa settimana sarà molto fortunata per lui, a cui sarà garantita la protezione di Venere, pianeta dell’amore. A causa di Mercurio retrogrado, potrebbe avere alcuni piccoli problemi di comunicazione. Fino a giugno, gli Ariete farebbero bene ad evitare di essere irruenti come loro solito e ad imparare a prestare ascolto alle opinioni degli altri.

Anche il Leone, che vive un momento di grande riscossa, non sarà molto impensierito dal moto retrogrado di Mercurio. In questo periodo si sentono inarrestabili e ciò varrà anche per la settimana dal 16 al 22 maggio. Attenzione, però, a non concentrarsi troppo su se stessi, onde evitare di allontanare involontariamente i propri affetti.

Il segno che, però, vivrà un periodo ancora più positivo in questi giorni è l’Acquario. La protezione di Venere gli conferirà grande fortuna in campo amoroso e quella di Giove gli garantirà successo lavorativo. Mercurio non rappresenterà affatto un problema, anzi, si rivelerà un grande alleato di questo segno. Lo spingerà infatti a riprendere un progetto abbandonato in passato, che si rivelerà invece molto più importante e fruttuoso del previsto.

Lettura consigliata

A maggio un segno dello zodiaco cinese farà molte nuove conoscenze, ma dovrà prestare attenzione ad alcune insidie