La Sardegna è famosa per le sue spiagge uniche al mondo. In pochi, però, sanno che tenendosi lontani dal turismo di massa si possono scoprire luoghi dell’isola che sono veri e propri capolavori della natura. Uno di questi capolavori è la Costa delle Miniere, nella zona sud-ovest. E chi ama il trekking non può perdersi questo percorso nel cuore della Sardegna incontaminata.

La Costa delle Miniere

Il percorso della Costa delle Miniere, situato lungo la costa dell’Iglesiente, è nato soltanto nel 2012. Un aspetto che non gli ha impedito di ottenere il prestigioso riconoscimento dell’UNESCO. Se lo scegliamo per le nostre vacanze ci troveremo immersi in uno spettacolo unico, fatto di calette incontaminate, rocce millenarie e antiche testimonianze minerarie.

L’itinerario ufficiale è lungo 60 chilometri ed è adatto anche ai meno esperti di trekking. Soprattutto se spalmato in tappe giornaliere che ci permetteranno di assaporare ogni angolo di questa incredibile parte dell’Isola.

Calette incontaminate, rocce millenarie e paesaggi favolosi in questo percorso di trekking in Sardegna: come arrivare alla Costa delle Miniere

Arrivare all’inizio del percorso, ovvero ad Arbus, è molto facile. Da Cagliari prendiamo la s.s. 131 e svoltiamo dopo 70 km circa in direzione Guspini/Arbus. Raggiunto il paesino ci basterà proseguire per altri 8 km e ci troveremo a Piscinas, una delle spiagge con le dune più alte d’Europa.

Partiremo da qui. Lungo i 60 chilometri di trekking troveremo le miniere di Masua, uniche al mondo e il faraglione di Pan di Zucchero, alto 134 metri. Ma non solo. Potremo ammirare spiagge meravigliose come Cala Domestica e San Nicolo. Oppure il Porto Flavia, scavato direttamente nella montagna e utilizzato dai vecchi minatori per il trasporto dei minerali.

Un vero e proprio paradiso terrestre e una tappa obbligata per gli appassionati di surf. Buggerru ha un’ottima scuola e la sua spiaggia è uno degli spot più importanti a livello mondiale per gli amanti della tavola.

E se vogliamo abbracciare tutta la costa con un solo sguardo non possiamo che chiudere il nostro viaggio visitando il belvedere di Nebida.

