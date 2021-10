Classificare le città italiane per la loro bellezza è davvero difficile. Prima dell’avvento della pandemia potevamo invece stilare l’elenco di quelle con maggior flusso turistico. Roma, Venezia, Milano, Firenze, ma anche Verona, Bergamo, Siena, Pisa e via dicendo. Parliamo di città e non di mete marine, montane e lacustri che mostrano la loro bellezza in tutto il tempo dell’anno. Vediamo in questo articolo dove passare un magnifico fine settimana low cost nelle 3 città italiane ritenute più romantiche d’Italia. La classifica è stata stilata dai clienti del rinomato sito per viaggi Trivago, specializzato nelle prenotazioni alberghiere per tutte le tasche.

Partendo dal gradino più basso del podio

La medaglia di bronzo delle città più romantiche d’Italia spetta a Verona. Diventata famosa nel Mondo grazie alla tragedia Romeo e Giulietta di Shakespeare, questa città compare spesso nelle classifiche. Conserva un’anima antica davvero meravigliosa, con monumenti conosciutissimi come l’Arena, teatro di concerti e spettacoli. Ma tutto il centro storico racchiuso all’interno del fiume Adige è un vero e proprio gioiello di storia, arte e architettura. La scelta degli alberghi è davvero amplia, tenendo conto però che quelli in pieno centro storico non hanno prezzi super economici. Possiamo anche decidere di soggiornare nei B&B della vicina Valpolicella e del lago di Garda.

Passare un magnifico fine settimana low cost nelle 3 città italiane ritenute più romantiche d’Italia

Al secondo posto ecco un’altra perla della nostra penisola: Firenze. Città che conserva immutato il suo fascino attraverso i secoli. Come Verona, anch’essa circondata dal suo fiume, in questo caso l’Arno, bellissimo con i suoi colori e le sue luci. Sappiamo bene che se vogliamo visitare Firenze in questo periodo, con l’attuazione del protocollo COVID-19, dobbiamo armarci di pazienza. Per quanto riguarda la sistemazione, non solo Trivago, ma anche le concorrenti Booking e Trip Advisor offrono ampia scelta. Attenzione alle prenotazioni nei periodi classici dei ponti e delle feste perché i prezzi potrebbero subire delle variazioni importanti. Consigliata una prenotazione anticipata che ci consenta di usufruire delle offerte.

Venezia ancora una volta al primo posto

Oltre alla presenza di Verona, il Veneto piazza anche Venezia tra le prime città romantiche d’Italia, grazie al parere dei turisti. Venezia tra le altre cose gode del favore praticamente incontrastato di Giapponesi, Australiani e Canadesi in modo particolare. Molti, nonostante ci sia tantissimo da vedere, visitano Venezia in una giornata. Forse anche per la preoccupazione di eventuali pernottamenti considerati troppo dispendiosi. Per chi volesse invece passare un weekend, c’è sia la possibilità di soggiornare proprio a Venezia, che nell’entroterra nella vicina Mestre. Anche qui, meglio prenotare per tempo sia per non perdere i posti ancora limitati, sia per usufruire delle offerte on line.

