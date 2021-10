Ogni età ha la sua bellezza. Vero, ma è anche certo che dopo i 50 anni il nostro corpo non è più quello di un ragazzino. Lo sentiamo a tavola, all’arrivo delle prime nebbie e quando gli acciacchi faticano a lasciarci. Senza considerare eventuali problemi di salute mentale. Per questo, fare uno screening completo dopo i 50 anni potrebbe salvarci la vita grazie a questi esami preventivi. Lo consigliano sempre medici e specialisti, come sottolineiamo anche in questo studio di Fondazione Veronesi. Questo perché, come possiamo sentire sempre dire dagli addetti ai lavori, molte delle malattie sarebbero più facilmente curabili se prese in tempo. Gli ultimissimi dati che riguardano l’Italia però parlano chiaro: negli ultimi due anni, moltissime persone hanno rinunciato alla prevenzione, soprattutto negli ospedali.

Fare uno screening completo dopo i 50 anni potrebbe salvarci la vita grazie a questi esami preventivi

Parlando di prevenzione, di analisi ed esami, andiamo spesso a finire sul tema tumori. Come ricordato ancora dagli oncologi nello studio che abbiamo allegato, i tumori nascerebbero principalmente per due motivi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

una mutazione genetica del DNA;

una dieta scorretta tavola e un tipo di vita poco salutare.

Ecco, quindi che per prevenzione possiamo tranquillamente intendere fare gli esami, ma anche gestire la nostra vita col giusto mezzo

Quali sono gli esami consigliati dai medici

Molti dei nostri Lettori e della Lettrici che stanno per compiere o hanno compiuto i 50 anni, avranno trovato nella cassetta delle lettere una busta della propria Asl. Grazie, infatti a una mirata e attenta campagna preventiva, le nostre strutture sanitarie, tramite i medici di base, invitano agli screening preventivi. Quelli maggiormente consigliati dalla medicina sono:

esami della prostata;

colonscopia ed esame delle feci con eventuali tracce di sangue nascosto;

mammografia;

ma anche condizione delle funzioni epatiche e renali.

Senza considerare che, come consigliano anche i nostri preziosissimi medici di base, il controllo annuale di colesterolo, glicemia, trigliceridi e urine sarebbe cosa buona e giusta.

Anche l’elettrocardiogramma potrebbe salvarci

Se siamo sportivi e facciamo attività agonistica o dilettantistica che richieda comunque delle visite specialistiche, sicuramente facciamo l’elettrocardiogramma. In caso contrario, sarebbe un altro di quegli esami che i medici consigliano dopo i 50 anni per controllare la salute del cuore. Non dimentichiamo nemmeno l’importanza delle visite oculistiche, all’udito e ai denti. Questi ultimi magari non ci porteranno a potenziali rischi della vita, ma sicuramente a spese molto elevate, evitabili anche qui con la prevenzione.

Approfondimento

Per addolcire pillole e medicine ci sarebbero questi aiuti naturali a cui spesso non pensiamo