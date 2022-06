Se stiamo attenti alla linea, il peggior problema da affrontare potrebbe essere la fame nervosa. Quando siamo particolarmente sotto stress, potremmo trovarci a cercare cibo zuccherato o salato. Il miglior modo è quello di avere sempre qualche snack salutare da parte. Questo comprende anche yogurt, frutta o ricette con il tofu. Se, però, vogliamo variare con qualcosa di speciale, possiamo trasformare la nostra frutta.

In particolare le mele, che sono il simbolo di un’alimentazione corretta. Queste 2 facili ricette con mele, ma senza zucchero, sono perfette per una merenda completamente salutare. La preparazione delle chips può risultare un po’ lunga, ma il risultato ne varrà la pena.

Chips di mele al forno

Partiamo proprio dalle chips di mele, ovvero dalle patatine fatte con questo frutto. Sono davvero facilissime da preparare, ma richiedono una lunga cottura. Il metodo migliore sarebbe quello di avere un essiccatore, ma chiunque abbia un forno otterrà lo stesso risultato. Per prima cosa laviamo bene le mele e togliamo il torsolo. Meglio se con l’apposito attrezzo. Procediamo quindi a tagliare a fette il frutto. I pezzi devono essere davvero sottilissimi, al massimo un paio di millimetri. Questo per garantire una buona essiccazione.

Disponiamole ora su una teglia ricoperta di carta forno e spargiamo di cannella. Questo ultimo passaggio è facoltativo. Infine mettiamo in forno a circa 80 gradi per almeno 5 ore. Eventualmente possiamo anche mettere a 50 gradi per 12 ore, facendolo andare, quindi, tutta la notte. Quando si saranno asciugate, facciamole raffreddare. Ecco che il nostro spuntino è pronto.

Queste 2 facili ricette con le mele, ma senza utilizzare zucchero, saranno perfette per merende e spuntini durante l’estate

La seconda ricetta è ancora più facile e non richiede cottura. Si tratta delle ciambelline di mela, uno snack sfizioso e fresco. Ci basteranno 2 mele, un po’ di succo di limone e della frutta secca e della crema di mandorle. Laviamo accuratamente le mele e togliamo il torsolo. Successivamente, tagliamo il frutto a fettine sottili, di circa 1 centimetro. Spruzziamo le mele con un po’ di succo di limone, per evitare che si ossidino a causa dell’aria. Infine, spalmiamo un po’ di crema di mandorle e decoriamo con pezzettini di frutta secca.

Questo spuntino è perfetto anche per i bambini, perché ha tutti i nutrienti che servono a sentirsi più sazi. Le mele diventano, quindi, un gustoso spuntino grazie a piccole trasformazioni. Soprattutto durante l’estate, sono un ottimo metodo per affrontare il caldo e fare merenda in giardino. Queste ricette possono essere gustate durante un buon film sotto le stelle. Dei piatti salutari per i momenti di fame improvvisi.

