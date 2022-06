L’estate è un momento in cui vogliamo mangiare leggero. Questo perché il caldo ci appesantisce e spesso ci toglie la fame. Questa è anche una stagione in cui non amiamo stare ai fornelli, a causa delle alte temperature. Preferiamo insalate e piatti freddi che possiamo preparare in velocità.

La cucina orientale ci viene molto in aiuto sotto questo aspetto. C’è davvero una grande varietà di piatti freddi per un pranzo al sacco facili e veloci da preparare. In particolari, l’onigiri, un famoso piatto giapponese spesso visto nei cartoni, che assomiglia ad una polpetta triangolare ripiena di pesce. Questa ricetta con riso e pesce si può preparare il giorno prima ed è perfetta per un pranzo veloce e salutare.

Ingredienti

Prepariamo tutti gli ingredienti necessari:

400 g di riso per sushi;

600 g di acqua;

70 g di filetto di salmone;

70 g di filetto di tonno;

1 foglio di alga nori;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.

Ricordiamoci di utilizzare il riso specifico per sushi. La sua consistenza appiccicosa, infatti, è perfetta per dare forma al nostro onigiri.

Questa ricetta con riso e pesce è perfetta per un pranzo o una cena estiva ed è velocissima da preparare

Per prima cosa, versiamo il riso dentro una ciotola e laviamolo, passando le dita tra i chicchi. Noteremo che l’acqua avrà cambiato colore. Questo a causa dell’amido rilasciato dal riso. Cambiamo l’acqua della ciotola e ripetiamo l’operazione, finché l’acqua non sarà limpida. Prendiamo una pentola alta e mettiamo il riso all’interno, aggiungendo i 600 g di acqua. Copriamo con un coperchio e aspettiamo che l’acqua bolla. Successivamente, abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamo cuocere per almeno 13 minuti, con il coperchio. Il riso assorbirà tutta l’acqua. Quando sarà passato il tempo e non ci sarà più acqua, chiudiamo il fuoco e lasciamo riposare il riso per almeno 10 minuti, lasciando sempre il coperchio.

Nel frattempo prepariamo il pesce per il ripieno. Condiamo sia salmone che tonno con olio, sale e pepe. Scaldiamo bene una piastra e mettiamoci il pesce, facendolo scottare per tre minuti per lato. Poi spostiamo i filetti su un foglio di carta assorbente, per asciugarlo, e spezziamoli con una forchetta. Teniamoli separati, in quanto fungeranno da ripieni diversi.

Bagniamoci le mani in una ciotola d’acqua e mettiamoci del sale sulle mani. Questo perché quando assembleremo i nostri onigiri, li insaporiremo allo stesso tempo. Prendiamo un pugno di riso e appiattiamolo sulle mani. Aggiungiamo quindi un cucchiaio di salmone o di tonno al centro e ricopriamo con un altro po’ di riso. Modelliamo il composto in modo da ottenere un triangolo. Infine tagliamo una striscia di alga nori e attacchiamola alla base dell’onigiri, premendo sul riso. Ecco che i nostri triangoli sono pronti.

