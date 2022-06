Come trasformare il balcone o il giardino in un cinema all’aperto fai da te, con pochi ed economici materiali 

Arriva l’estate e non c’è miglior momento per passare le proprie serate all’aperto. Non solo per cenare o fare una passeggiata, ma anche per goderci un bel film in compagnia. Non dappertutto, però, c’è la possibilità di un cinema all’aperto.

Fortunatamente, c’è un modo però per crearlo in casa. Con pochi e semplici passaggi, ecco come trasformare il balcone o il giardino in un cinema sotto le stelle.

Strumenti e spazi

Per prima cosa abbiamo bisogno di alcuni semplici materiali. Il primo è sicuramente un proiettore, che negli ultimi anni possiamo trovare a prezzi stracciati su Amazon. L’unico aspetto a cui dobbiamo fare attenzione è la quantità di lumen. Più ce ne sono e più le immagini saranno definite nonostante la luce. É consigliato sceglierne uno con almeno 3000 lumen, in modo da avere la migliore delle esperienze.

Scegliamo il posto perfetto per creare il nostro angolo dedicato al cinema. Preferiamo un luogo riparato dal vento e non troppo umido. Possiamo anche illuminare la zona circostante con delle piccole luci, per creare un’atmosfera migliore. Cerchiamo di evitare un luogo troppo luminoso, poiché la luce potrebbe riflettere sul telo. Ricordiamoci che abbiamo bisogno di una presa di corrente vicina, per poter collegare il proiettore.

Per creare lo schermo del nostro cinema ci basterà un facile ed economico telo bianco. Potremmo fissarlo ad una parete se ne abbiamo la possibilità. In alternativa ci basteranno due pali a cui fissarlo, come per una rete da pallavolo.

Infine, dobbiamo scegliere la nostra fonte per il video e per l’audio. Possiamo collegare il proiettore ad un computer, in modo da avere accesso alle piattaforme di streaming. In alternativa, possiamo scegliere il vecchio e comodo lettore DVD. Per quanto riguarda il suono, ci basteranno delle casse. Possiamo scegliere delle casse bluetooth, che possono costare anche meno di 25 euro.

Aggiungiamo sedie e cuscini, posizionandoli davanti allo schermo, per completare il nostro cinema. Coperte e teli da mettere per terra saranno perfetti per un’esperienza sotto le stelle. Non possiamo di certo dimenticarci degli snack, assolutamente irrinunciabili durante un buon film. Prepariamo un piccolo tavolo con tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Completiamo con bibite, salatini e popcorn senza dimenticare piatti e bicchieri. Il nostro cinema è completo ed utilizzabile per una serata alternativa con amici e famiglia. Un’esperienza unica e perfetta per affrontare la stagione estiva divertendosi.

