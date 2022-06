Eravamo convinti si trattasse del matrimonio dell’anno, o almeno del periodo in corso. Non foss’altro che per il ricco parterre di celebrity che accettano l’invito: da Madonna a Donatella Versace. Parliamo delle nozze super chic di Britney Spears con l’iraniano Sam Asghari. Ormai appartengono al passato perché, nonostante la bella Britney come poche altre riesca ad avere tra gli ospiti niente poco di meno che Madonna, si parla già d’altro.

Lo storico nuziale

Ed ecco il matrimonio più cool del momento. Si tratta di Jennifer Lopez e Ben Affleck. La super cantante è al quarto sì all’età di 53 anni. Ma questa volta scommette sia davvero per sempre. Complice, dice, l’età matura, che farebbe vivere tutto in modo diverso, con maggiore pazienza e saggezza. Lui, invece, più giovane di JLo di 3 anni, è al secondo matrimonio. Sommando i figli dell’uno e dell’altro, si arriva a quota cinque. La location delle nozze pare sia il Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee in Georgia.

Ecco il matrimonio più cool del momento che fa calare il sipario sulle nozze di Britney Spears

Non ci sono foto di trucco e parrucco, né tantomeno dell’abito. Sembrerebbe la coppia abbia riservato l’esclusiva ad una rivista americana. E l’alone di segretezza è la cifra della famigerata cerimonia. Gli invitati infatti devono badare bene alle parole che usano e con chi le usano, altrimenti Britney si arrabbia. Si narra infatti gli invitati abbiano firmato un patto di segretezza nel quale si impegnano a non rivelare nulla delle nozze. Tutto a porte chiuse per una coppia che comunque vive di notorietà e grazie all’interesse e al clamore popolare. Però, si sa, più si arriva in alto, più montano pretese e capricci. Magari è anche una strategia per tenere alta l’attenzione su di sé. Ad ogni modo, la sposa così vuole e così si fa.

