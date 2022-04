Quest’anno chiudiamo tacchi e calzature dolorose nell’armadio perché finalmente possiamo puntare tutto sulle scarpe del momento comodissime e super eleganti

Sappiamo quanto per molti di noi gli accessori siano fondamentali. E, in particolar modo, quante persone tengano soprattutto alle proprie scarpe. La scelta di queste ultime, infatti, rivoluziona il più delle volte l’outfit di ognuno di noi. Scegliere il giusto paio significa poter modificare completamente l’immagine che presentiamo agli altri e, in particolar modo, significa anche dare un tocco di stile in più al nostro look. Al tempo stesso, è vero che i tacchi riescono in qualche modo a rendere la nostra immagine anche più chic e slanciata. Ma, al tempo stesso, ci sono tante altre valide alternative che dovremmo assolutamente tenere in considerazione.

Scarpe comode senza bisogno del tacco, ecco come rendere il nostro look raffinato senza passare la giornata con i piedi doloranti

Non molti lo sanno, ma i tacchi non sono l’unico mezzo per rendere il nostro look più elegante, raffinato e chic. Ci sono, infatti, tantissime altre scarpe che potremmo sfruttare e che renderanno comunque la nostra figura alla moda e slanciata. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo visto diverse paia di scarpe che potrebbero aiutarci a sembrare più snelle e che darebbero un tocco in più al nostro look. Ovviamente escludendo in modo quasi categorico i tacchi. E ancora, in un altro articolo, avevamo visto degli stivali super alla moda e privi di tacco che ci aiuteranno a sembrare di tendenza e snelle.

Quest’anno chiudiamo tacchi e calzature dolorose nell’armadio perché finalmente possiamo puntare sulle scarpe del momento comodissime e super eleganti

Oggi vediamo un’altra tipologia di scarpe ancora, che potrebbe aiutare il nostro guardaroba durante la stagione estiva. Stiamo parlando dei sandali in stile bohémien. Sicuramente, molti se ne ricorderanno per le manifestazioni e le feste cosiddette “hippy” che si svolgevano soprattutto negli anni Settanta. E, senza ombra di dubbio, in tanti saranno contenti di sapere che questa scarpa è tornata di tendenza. La particolarità dei sandali di cui stiamo parlando è che il tacco basso di neanche 2 centimetri dà comunque slancio alla figura, ma elimina completamente il dolore causato dalle scarpe alte.

Ricordiamoci però di sceglierne un paio con i lacci color rosa chiaro, così da poter ottenere questo effetto. Inoltre, questo tocco di classe e originalità darà al nostro look un’immagine completamente diversa. E, con i giusti abiti, potremo risultare eleganti e sbarazzine senza alcun tipo di sforzo. Perciò, quest’anno chiudiamo tacchi e calzature dolorose nell’armadio e dedichiamo la nostra attenzione a questi bellissimi sandali.

Approfondimento

Tornano finalmente di moda queste scarpe anni Novanta che tutti amavamo e che sicuramente abbiamo ancora nell’armadio