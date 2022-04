Le fragole sono sicuramente tra i frutti più gettonati di questo periodo. Dolci, fresche e super succulente, sono ideali da inserire all’interno delle macedonie di frutta o da utilizzare per la farcitura di tantissimi dolci. Con le fragole, ad esempio, si può preparare una buonissima torta istantanea, perfetta per chi ha poco tempo. Oppure, in alternativa, si può anche realizzare una torta un po’ più elaborata, ma che garantirà davvero delle grandi soddisfazioni. Nelle prossime righe, quindi, vedremo come fare una torta alle fragole con crema chantilly.

Per prima cosa vedremo gli ingredienti necessari per realizzare un ottimo pan di Spagna. Quindi, ci serviranno:

100 g di farina;

100 g di zucchero;

3 uova a temperatura ambiente;

6 g di lievito per dolci;

scorza di limone.

Oltre a questi, avremo bisogno anche degli ingredienti per la nostra crema chantilly e per la farcitura. In questo caso ci occorreranno:

250 g di fragole;

500 ml di panna fresca;

estratto di vaniglia;

40 g di zucchero a velo;

60 g di zucchero semolato;

4 cucchiai di marmellata di fragole;

succo di mezzo limone.

Sarà davvero difficile resistere a questa deliziosa torta alle fragole tra le più semplici e veloci da preparare

Innanzitutto, laviamo per bene le nostre fragole e tagliamole a dadini, dopo aver naturalmente eliminato i sepali. A questo punto, inseriamole in una ciotola con il succo di mezzo limone e lo zucchero e lasciamole riposare per una notte intera.

Il giorno seguente prepariamo il pan di Spagna, montando le uova, lo zucchero e la scorza di limone con delle fruste elettriche. Durante il processo possiamo anche aggiungere un pizzico di sale per riequilibrare i sapori. Dopo circa 10 minuti, quando il composto sarà chiaro e spumoso, aggiungiamo la farina e il lievito setacciati e mescoliamo con un leccapadelle.

Ora rivestiamo con la carta forno 2 tortiere da 20 cm di diametro e versiamo in ognuna metà del composto appena realizzato. Inforniamo il tutto a 180 gradi, in forno preriscaldato, per almeno 25 minuti. Nel frattempo, montiamo la panna fresca con lo zucchero e l’estratto di vaniglia ed estraiamo le fragole dal frigorifero, estrapolando per ora soltanto il succo. Con quest’ultimo andremo, infatti, a bagnare i due dischi di pan di Spagna.

Quindi, possiamo finalmente assemblare la torta. Bagniamo la base di pan di Spagna, come già detto, con il succo di fragole e limone. Fatto ciò, distribuiamo la marmellata di fragole sulla superficie; poi aggiungiamo la metà delle fragole e, infine, ricopriamo con uno strato di panna montata. Una volta finito, adagiamo l’altro disco di pan di Spagna e ripetiamo il procedimento con il medesimo ordine. Ora non ci resta che ricoprire di panna anche i bordi e decorare la superficie con la crema chantilly e alcune fragole tagliate a metà. Sarà davvero difficile resistere a questa deliziosa torta di cui tutti chiederanno sicuramente il bis.

Lettura consigliata

Troppo buono questo rotolo farcito alle fragole senza burro, talmente soffice e goloso che tutti chiederanno il bis