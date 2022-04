Congelare le verdure può sembrare un’operazione semplice, ma siamo proprio sicuri di saperla fare al meglio? Ecco quali sono i consigli degli esperti per verdure fresche come appena comprate al mercato.

I trucchi per mantenere la verdura fresca come appena comprata

Si sa che mangiare verdura in abbondanza è importante per mantenersi in salute. Gli ortaggi hanno una miriade di benefici: tra le altre cose, aiuterebbero a fare il pieno di vitamine e potrebbero addirittura depurare naturalmente il fegato grasso. Coi ritmi frenetici di oggi, tuttavia, non sempre si ha il tempo di comprare e preparare la verdura fresca. Come si fa allora a conservare i propri ortaggi di stagione preferiti?

Da un lato, si può imparare a usare al meglio il frigorifero. Per esempio, esiste un semplice trucco per mantenere le carote croccanti e fresche a lungo. Dall’altro lato, il freezer può rivelarsi un alleato prezioso: permette infatti di mantenere intatti il sapore, il colore e la consistenza delle verdure. A patto, però, di congelare gli ortaggi nella maniera corretta. Vediamo come.

Finalmente svelato se è meglio congelare le verdure cotte o crude più un grave errore da evitare assolutamente

Il metodo più rapido per congelare le verdure è metterle in freezer da crude. Ma si tratta sicuramente di uno sbaglio. C’è infatti un passaggio che non bisogna assolutamente saltare, ovvero sbollentare gli ortaggi. Infatti, sbollentare le verdure avrebbe diversi vantaggi:

rallenta l’azione degli enzimi responsabili del deterioramento della verdura;

rimuove sporcizia e microrganismi dalle verdure;

aiuta a mantenere più a lungo le vitamine;

dona un colore più vivo alle verdure;

rende le verdure più morbide e dunque facili da impacchettare e conservare in freezer.

Insomma, ecco finalmente svelato se è meglio congelare gli ortaggi da cotti oppure da crudi: sbollentarli è la scelta migliore. Basterà dunque lavare e tagliare a pezzi la verdura, cuocerla in acqua bollente per alcuni minuti e immergerla subito in una ciotola con acqua e ghiaccio. Dopo aver lasciato asciugare la verdura, si potrà finalmente metterla in freezer. Il procedimento è dunque abbastanza semplice, ma bisogna fare attenzione a non commettere un grave errore.

Lo sbaglio da evitare quando si fa sbollentare la verdura

La tecnica della sbollentatura va bene per quasi tutte le verdure, a parte peperoni e cipolle, che si possono conservare anche da crudi. Ma bisogna evitare di far cuocere gli ortaggi assieme. Infatti, verdure diverse hanno tempi di cottura diversi. Bisogna dunque informarsi su quanti minuti siano necessari per far sbollentare i diversi ortaggi. Altrimenti si rischia di lasciarli troppo crudi e dunque più esposti al rischio di deterioramento. Oppure, al contrario, di cuocerli oltre il necessario, con conseguente perdita di sapore, consistenza e vitamine.

Vediamo dunque qualche esempio dei tempi giusti (dalla ripresa del bollore):

broccoli, 3 minuti;

cavolini di Bruxelles, 3 minuti;

carote intere, 5 minuti;

carote tagliate, 2 minuti;

cavolfiore, 3 minuti;

melanzana a fette, 4 minuti;

spinaci, 2 minuti;

piselli, 1 minuto e 30 secondi.

Grazie a queste semplici indicazioni le verdure congelate saranno buone come appena colte.

Approfondimento

Ecco il trucco per far tornare fresche le verdure troppo molli