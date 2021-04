Inserite nella top 20 degli alimenti antiossidanti migliori al mondo, le fragole sono amatissime da grandi e piccini.

Queste piccole prelibatezze della Natura sono molto apprezzate in cucina ed utilizzate anche per completare ed arricchire piani alimentari sani ed equilibrati.

Intorno alle fragole volteggiano storie e leggende affascinanti.

Si narra, ad esempio, che Venere distrutta dalla morte di Adone pianse disperata. Le lacrime, una volta giunte a terra, si trasformarono in piccoli cuori rossi, ovvero le fragole.

Una leggenda che lega questo alimento all’amore e al cuore. Non a caso, viene scelto spesso anche per ridurre malattie cardiovascolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Soddisfare il palato e far felici tutti in un sol boccone è davvero facile con le fragole.

A tal proposito, si segnala una ricetta buona da leccarsi i baffi: “Il buonumore è assicurato con il tiramisù alle fragole pronto in pochi minuti, disponibile cliccando QUI.

Attenti, però, all’errore che molti fanno quando lavano le fragole, rovinandole. Per scoprirlo ecco il link da cliccare.

Come avere fragole eccezionali direttamente sul balcone di casa?

Senza dubbio questa varietà che tutti stanno coltivando anche sul balconcino di casa regala fragole spettacolari, grandi e gustosissime. Stiamo parlando delle fragole rampicanti.

Decorano con eleganza, sprigionando una fragranza che fa venire l’acquolina in bocca. Le fragole rampicanti sono ideali da coltivare facilmente.

La fortuna di queste piante è che sfruttando l’altezza hanno meno probabilità di essere attaccate da erbe infestanti.

Il segreto migliore per avere fragole eccezionali è quello di coltivare questa tipologia di pianta in vasetti sospesi. In questo modo i rami tenderanno ad aprirsi a cascata. Oppure, lasciare i vasi sul pavimento e posizionare dei supporti in legno su cui la pianta può svilupparsi, arrampicandosi.

Cosa fondamentale: evitare i piccoli ristagni d’acqua nei vasi.

Il terreno più consigliato è quello composto da torba e sabbia. Una base drenante è utilissima per agevolare la crescita della pianta. Le piante di fragole rampicanti hanno bisogno di ricevere un’annaffiatura costante.

Dunque, con pochi e semplici accorgimenti questa varietà che tutti stanno coltivando anche sul balconcino di casa regala fragole spettacolari, grandi e gustosissime.