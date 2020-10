Colorato e fresco, il tiramisù alle fragole regalerà quel tocco di vitalità alle grigie giornate di ottobre. Questa ricetta è davvero facile e veloce. Pronta in poche mosse, la versione che vi proponiamo oggi, si discosta dal tiramisù tradizionale e rappresenta un giusto compresso tra il dolce e la frutta, grazie alle piccole e gustose fragole, reperibili ormai tutto l’anno.

Ingredienti

500 g di fragole;

300 g di biscotti savoiardi;

250 g di mascarpone;

150 g di zucchero;

100 ml di succo d’arancia;

3 uova.

Buonumore assicurato con il tiramisù alle fragole pronto in pochi minuti. Preparazione

Adatto per tutti, il tiramisù alle fragole è uno sfizioso dessert da servire dopo una cena in compagnia di amici e parenti. Data la velocità di preparazione, è davvero un’ottima alternativa alle ricette classiche. Per prima cosa prendete le fragole, lavatele delicatamente con acqua fresca e tagliatele. Con l’aiuto di un frullatore tritate circa 200 g di fragole aggiungendo il succo d’arancia e solo 50 g di zucchero. Ora, prendete una ciotola e montate a neve gli albumi delle 3 uova. Una volta che saranno soffici e spumosi lasciateli da parte.

In un’altra ciotola, inserite i tuorli e lavorateli con lo zucchero avanzato prima. È il turno del mascarpone e dell’aggiunta degli albumi montati a neve. Mescolate con grande attenzione per evitare la formazione di grumi.

A questo punto, bisogna assemblare il tiramisù. Il procedimento è lo stesso della ricetta classica ma anziché bagnare i savoiardi nel caffè dovreste inzupparli nel succo di fragole e arancia. Successivamente, disponete i savoiardi in una pirofila e create il primo strato. Poi, versate la crema al mascarpone e distribuite anche i pezzettini di fragola. Ripetete il procedimento fino al termine degli ingredienti. Serviranno solo due ore di posa in frigorifero per ottenere un dessert davvero squisito che vi tirerà su il morale in un sol boccone.

