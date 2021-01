Il pane avanzato si presta a svariati usi. Si possono realizzare dei crostini per le zuppe, usarlo per preparare delle polpette, ma non solo. Questa torta si realizza riciclando il pane raffermo ed è una vera delizia: stiamo parlando della torta di pane e mele con copertura al caramello.

Ingredienti

200 gr. di farina 00;

1 bustina di lievito vanigliato per dolci;

500 ml. di latte parzialmente scremato;

3 uova;

100 gr. di zucchero;

220 ml. di yogurt bianco;

250 gr. di pane raffermo;

5 mele;

60 gr. di mandorle;

3 cucchiai di zucchero di canna;

1 arancia (scorza e buccia) non trattata.

Ingredienti per il caramello

200 gr. di zucchero;

100 ml. di acqua.

Preparare la torta di pane

Scaldare il latte in un pentolino aggiungendo la scorza grattugiata di un’arancia. Rompere a pezzetti il pane raffermo e metterlo in ammollo nel latte, non appena sarà tiepido. Nel frattempo, sbucciare, lavare e tagliare le mele a cubetti. Metterle in un’altra ciotola insieme al succo di arancia, unirle al pane in ammollo nel latte e mescolare per bene. Intanto, accendere il forno a 180 gradi ventilato. Rompere le uova, sbatterle con lo zucchero ed unire anche lo yogurt bianco. Versare tutto nel composto con il pane e le mele. Tritare le mandorle ed aggiungerle. Setacciare la farina e il lievito ed amalgamare bene il tutto.

Preparare una teglia a cerniera foderata con carta forno ed olearla per non far attaccare il composto. Livellare bene il composto e spolverizzarlo con lo zucchero di canna. Infornare e far cuocere la torta per circa 40 minuti.

Preparare il caramello

Per preparare il caramello mettiamo in un pentolino lo zucchero. Versare a filo l’acqua e far sciogliere lo zucchero mescolando con un cucchiaio. La fiamma non dovrà essere alta. Il composto inizierà così a bollire e l’acqua ed evaporare. Non appena il caramello assumerà una colorazione bruna, sarà pronto per essere utilizzato. Dunque, a torta sfornata e leggermente intiepidita, versare la nostra salsa al caramello sulla torta e servire. Questa torta si realizza riciclando il pane raffermo ed è una vera delizia: il gusto delle mele e del caramello la rendono davvero irresistibile.

Consigli

Il tempo di realizzazione del caramello è di circa 10 minuti. Consigliamo, dunque, di preparare il caramello una volta che la torta sarà sfornata, perché dovrà intiepidire un po’ prima di poter ricevere sopra la salsa. Inoltre, è possibile gustare la torta senza la copertura, nel caso non si ami particolarmente il caramello.